Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi

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Dünyanın gündemini çok ağır bir şekilde etkileyen COVID-19 salgını için dünya çapında bilim adamları ter döküyor ve mümkün olan her türlü tedavi yöntemini test etmeye çalışıyor. ABD’de yayılımı engelleyecek bir ilaç keşfedildi.

Molnupiravir nedir?

Bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ilaç Molnupiravir adını taşıyor ve MK-4482/EIDD-2801 seri numarasına sahip. Ağız yoluyla alınan bu ilaç normalde grip tedavisi için geliştirildi ve deneysel aşamadaydı. İlacın özelliği ise virüslerin RNA kopyalaması sırasında hatalar ekleyerek kopyalamayı engellemesiydi.

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Georgia Devlet Üniversitesi araştırmacıları bu ilacı koronavirüs üzerinde denedi ve olumlu sonuçlar alındı. Dağ gelinciklerini COVID-19 ile enfekte eden araştırmacılar burundan virüs yayılımı başlayınca Molnupiravir ilacını vermişler. 24 saat sonra enfekte hayvanların yanına konan sağlam hayvanların etkilenmediği görülmüş.

Dağ gelinciğinin koronavirüste semptom göstermeden virüsü yayma kapasitesinin yüksek olması testlerde yer almasının en büyük nedeni. Yani hali hazırda süper bulaştırıcı tarzındaki kişilerin karşılığı diyebiliriz.

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Molnupiravir ilacının verdiği bu sonuçlar özellikle virüsü kapan kişilerin yanındaki insanlara yaymasının önüne geçebilir. Bu da aslında aylardır devletlerin uğraştığı virüsün yayılımını azaltma çabalarına büyük bir katkı sağlayabilir.

Molnupiravir hali hazırda iki ve üçüncü klinik aşamalarına devam ediyor. En azından toplu aşılama işleminin sonuna kadar yayılımı durdurarak yardımcı olabileceği düşünülüyor. Elbette klinik sonuçların yayınlanması ile net sonuçları görebileceğiz.

https://news.gsu.edu/2020/12/03/oral-drug-blocks-sars-cov-2-transmission-georgia-state-biomedical-sciences-researchers-find

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