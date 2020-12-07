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    Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi

    Molnupiravir adlı antiviral ilacı koronavirüs olan kişilerin yakınlarındakine virüs bulaştırmasını engelliyor. Dağ gelinciklerinde testler başarılı oldu ve klinik aşamalar devam ediyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi
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    Dünyanın gündemini çok ağır bir şekilde etkileyen COVID-19 salgını için dünya çapında bilim adamları ter döküyor ve mümkün olan her türlü tedavi yöntemini test etmeye çalışıyor. ABD’de yayılımı engelleyecek bir ilaç keşfedildi.

    Molnupiravir nedir?

    Bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ilaç Molnupiravir adını taşıyor ve MK-4482/EIDD-2801 seri numarasına sahip. Ağız yoluyla alınan bu ilaç normalde grip tedavisi için geliştirildi ve deneysel aşamadaydı. İlacın özelliği ise virüslerin RNA kopyalaması sırasında hatalar ekleyerek kopyalamayı engellemesiydi.

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    Georgia Devlet Üniversitesi araştırmacıları bu ilacı koronavirüs üzerinde denedi ve olumlu sonuçlar alındı. Dağ gelinciklerini COVID-19 ile enfekte eden araştırmacılar burundan virüs yayılımı başlayınca Molnupiravir ilacını vermişler. 24 saat sonra enfekte hayvanların yanına konan sağlam hayvanların etkilenmediği görülmüş.

    Dağ gelinciğinin koronavirüste semptom göstermeden virüsü yayma kapasitesinin yüksek olması testlerde yer almasının en büyük nedeni. Yani hali hazırda süper bulaştırıcı tarzındaki kişilerin karşılığı diyebiliriz.

    Koronavirüs yayılımını 24 saatte engelleyen bir ilaç keşfedildi
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    Molnupiravir ilacının verdiği bu sonuçlar özellikle virüsü kapan kişilerin yanındaki insanlara yaymasının önüne geçebilir. Bu da aslında aylardır devletlerin uğraştığı virüsün yayılımını azaltma çabalarına büyük bir katkı sağlayabilir.

    Molnupiravir hali hazırda iki ve üçüncü klinik aşamalarına devam ediyor. En azından toplu aşılama işleminin sonuna kadar yayılımı durdurarak yardımcı olabileceği düşünülüyor. Elbette klinik sonuçların yayınlanması ile net sonuçları görebileceğiz.



    https://news.gsu.edu/2020/12/03/oral-drug-blocks-sars-cov-2-transmission-georgia-state-biomedical-sciences-researchers-find Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlacı hastaları iyileştirmek yerine salgını önlemek için kullanacaklar çok mantıklı
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilaç firmaları bu aralar çok keyifli dışarda gezen 8 milyar denek var istediğin beyi deneye bilirsin
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    aşı olayı biraz sakat duruyor. olmaya karşı değilim ancak 10 yıl sonra etkileri ne olur bilinmez.acele etmemek gerekli bence. bu ilaç olayına daha sıcağım, hiç olmazsa yan etkisinde kesebilirsin müdahele edersin, aşıda öyle bir durum yok.
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu da favipiravir türevi bir antiviral değil mi ya. Bizim de kendi ürettiğimiz favicovir gibi, hepsi aslında favipiravir türevleri.
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani saklama şartlarından dolayı aşıyı kaç kişi olacak olabilecek tartışmalı ama en azından ilacı olursa herkesin bulabilmesi muhtemel
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