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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek

    Apple, iPhone 11'deki dokunmatik ekran sorunları için ekran değiştirme programı başlattı. Şirket dokunmatik algılama sorunları bulunan cihazların ekranını ücretsiz değiştirecek.
    2 hf.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek
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    Apple, az sayıda kullanıcıyı etkileyen iPhone 11 dokunmatik algılama sorunu için değişim programı başlattığını duyurdu. Değişim programı kapsamında Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen ve dokunmatik ekran sorunu bulunan iPhone 11'lerin ekranı, Apple tarafından ücretsiz değiştirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde"

    Apple'dan iPhone 11 için ekran değiştirme programı

    Apple'ın web sitesinde yayınlanan duyuruda, dokunma sorunlarından etkilenen cihazların Kasım 2019 ile Mayıs 2020 arasında üretilen iPhone 11'lerin küçük bir yüzdesini kapsadığı bildiriliyor. Bu bağlamda kullanıcılar, cihazlarının ekran değişim programına uygun olup olmadığını Apple destek dokümanınındaki seri numarası denetleyicisinden öğrenebiliyor.

    Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek
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    Ekran değişim programına uygun olan iPhone 11'lerin ekranı, Apple Store ya da Apple yetkili servislerinde ücretsiz değiştirilecek. Ancak ekranında kullanıcıdan kaynaklı kırık ya da çatlak gibi hasarlar bulunan cihazlar, bu değişim programına uygun değil. Ayrıca daha önce cihazları dokunmatik ekran sorunu sebebiyle onarım gören ve onarım için ödeme yapan kullanıcıların da para iadesi için Apple ile iletişime geçmesi öneriliyor.



    https://support.apple.com/iphone-11-display-module-replacement-program Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    10ur 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yillar once iphone5 ilk ciktiginda amerikadan almistim. (Kayit ucreti 15 liraydi saka gibi) Aradan 2-3 yil gecti pili %30 larda kapanmaya basladi sansa tekrar amerikadaydim (orda garanti 1 yil) yani garanti kapsami coktan dolmustu, 100 dolar verip pili apple storeda yeniletmistim. (Dolar da 2 kusurlerde falandi.) pili yenilettikten 1 hafta sonra bazi iphone 5ler icin pil degisim programi basladi. Kontrol ettim Cihazimda bu seridenmis. Sanssizligin bu kadar bi hafta daha oyalansam bedava yaptirirdim diye yakinmistim. Yukaridaki aciklamada dedigi gibi onceden degistirdim diye basvurdum ve hemen 100 dolarımi hesabima iade ettiler. Turkiyede bir firma olsa para iade bile yapmayip en fazla aciklama tarihinden sonra degisimleri kapsar derlerdi diye dusunmeden edemedim.
    Yillar once iphone5 ilk ciktiginda amerikadan almistim. (Kayit ucreti 15 liraydi saka gibi) Aradan 2-3 yil gecti pili %30 larda kapanmaya basladi sansa tekrar a...
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    Yanıtla +42
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    The Brand Planet 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Satış sonrası destek konusunda Apple oldukça iyi işler çıkarıyor.
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    ffrisby 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dostlar hatırlar mısınız bilmem ama Samsung kullanıcıları da ; ekranlarında ghost Screen çıktığında servis bahane olarak aynı uygulamayı sürekli ve uzun süre kullandığınız için oluşmuş diyerek garanti dahilinde ekran değişimi yapmamıştı.

    Adamlar sorununu kabul etmezken , apple direkt kendisi değişim programı başlatmış .

    Helal olsun adamlara
    Dostlar hatırlar mısınız bilmem ama Samsung kullanıcıları da ; ekranlarında ghost Screen çıktığında servis bahane olarak aynı uygulamayı sürekli ve uzun süre ku...
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı sorun benim cihazımda var 20 gün önce 11 aldım bazen dokunmatiği basmıyor 0 cihazı niye servise gönderip açtırayım boşunamı 0 aldım işlem görmüş cihazdan ne hayır bekliyceksin.. Adam akıllı ya yeni chaz versinler yada ücretin iadesini versinler
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim kendilerinden kaynaklı sorun varsa elbette değiştirecekler bu olması gereken birşey zaten.Zamanında bilerek telefonları yavaşlatıklarını söyledikleri zaman da helal olsun dediniz mi.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben 6 senedir,kılıfsız bir şekilde s6 edge kullanıyorum, tek bataryası değişti, garantiye bile gitmedi.Apple ve Samsung'un cihazlarında şans eseri size arızalı çıkabilirler ama genel olara çok sağlamlar bu 2 markadan şaşmayın.
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    Heretic Soul 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    E tabii ücretsiz değiştirecek. Boşuna mı veriyoruz 15.000 lirayı?
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    sAbO Ban7 (M**** Ke****) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    15bin lirayı sadece muz cumhuriyeti vatandaşları verir..
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ücretsiz ekran değişimi vay be, apple yine gözlerimi yaşarttı
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple müşteriye değer veriyor karşılığını satış rakamlarıyla alıyor.
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    MHEC 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung senden de böyle hamleler bekliyoruz
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    TwinPowerTurbo (Berşan Sever) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MHEC
    Samsung’un böyle hamleler yapmasına gerek yok. Çünkü zaten tepe modelleri kusursuz oluyor. Bir ara Note 7’de büyük sorun çıkmıştı. Cihazların hepsini geri toplayıp herkese parasını geri iade etti. Apple 2012’den beri kullandığı Lightning portu hala adam akıllı çalışmıyor.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geri çağırmanın adı değişim programı konu Apple olunca :) Bide ücretsiz diye belirtmeleri güzel olmuş.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hayret yine sadece Amerikadaki kullanıcılar ibaresi yok haber sonunda. Güzel gelişmeler bunlar.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten Apple üretim hatası para isteyecek halleri yok
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    13251 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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