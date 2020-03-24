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    Koronavirüsten ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu

    24 Mart itibariyle ülkemizde koronvirüs nedeniyle son 24 saatte 3952 adet test yapıldı. Testlerden 343 tanesi pozitif çıktı. 7 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüsten ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkemiz de yoğun bir mücadele veriyor. Bununla birlikte bilanço da her gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte yapılan testlerde vaka ve ölüm sayıları belli oldu.

    Bilanço ağırlaşıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte 3952 koronavirüs testi yapıldı. Bunlardan 343 tanesi pozitif çıktı. Mevcut vakalardan ise 7 kişi daha hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesinin KOAH hastası olduğu ifade ediliyor. Altısı ise ileri yaştaydı.

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    Yeni rakamlarla birlikte toplam hayatını kaybeden sayısı 44 oldu. Toplam enfekte sayısı ise 1872’ye yükseldi. Yapılan test sayısının ise 30 bin seviyesine yaklaştığı görülüyor.

    Henüz bir aşının bulunmadığı koronavirüs salgınında ne yazık ki tek çözüm izolasyon ve sosyal uzaklaşma. Bunu da her vatandaş gerektiği şekilde yerine getiremiyor veya getirmek istemiyor. Pek çok ülke vatandaşlarının evden çıkmasını yasaklamış durumda.

     

     



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    efefps 4 sa.
    dunyada olum sıralamasında 14 cu olduk hadi hayırlısı
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 sa.
    Öyle tahmin ediyorum ki sokağa çıkma yasağının yapılmaması işsizlik ve parasızlık çeken halk yağmalamaya başlar olmaz demeyin olur.Ama yinede en az 15 20 gün sokağa çıkma yasağı getirilmeli.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 sa.
    Aşı bulunana kadar evde durup dişimizi sıkmamız gerek.
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 5 sa.
    Bizim sağlık sistemimiz kaç vaka kaldırabilir? Aynı anda kaç hasta tedavi altında olabilir ve kaç hastaya solunum cihazı yeter?

    Koskoca avrupa diz çöktü, Allah aşkına bunlar hâlâ neyi bekliyorlar..
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 5 sa.
    Bugun 1.3 milyar ınsanın yasadıgı hındıstanda 21 gunluk sokağa cıkma yasagı ılan edılmış. Eğer boyle gıderse bu bitmeyecek sureklı artacak. Mılyonlarca ınsan her gun işe gıdıp gelıyor. Patron degılsen veya kamuda calısmıyorsan oyle kafana gore evde oturamıyorsun.
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