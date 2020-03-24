Koronavirüsten ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkemiz de yoğun bir mücadele veriyor. Bununla birlikte bilanço da her gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte yapılan testlerde vaka ve ölüm sayıları belli oldu.

Bilanço ağırlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte 3952 koronavirüs testi yapıldı. Bunlardan 343 tanesi pozitif çıktı. Mevcut vakalardan ise 7 kişi daha hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesinin KOAH hastası olduğu ifade ediliyor. Altısı ise ileri yaştaydı.

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Yeni rakamlarla birlikte toplam hayatını kaybeden sayısı 44 oldu. Toplam enfekte sayısı ise 1872’ye yükseldi. Yapılan test sayısının ise 30 bin seviyesine yaklaştığı görülüyor.

Henüz bir aşının bulunmadığı koronavirüs salgınında ne yazık ki tek çözüm izolasyon ve sosyal uzaklaşma. Bunu da her vatandaş gerektiği şekilde yerine getiremiyor veya getirmek istemiyor. Pek çok ülke vatandaşlarının evden çıkmasını yasaklamış durumda.

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