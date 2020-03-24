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    [email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı

    Kullanıcıların grafik güçlerini bağışlayarak bir örgü sistemi oluşturduğu [email protected] girişimi 400 bin gönüllüye ulaştı. Pik performans ise 470 PFLOPS ile rekor kırdı.
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    Haber Editörü
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    Folding@Home girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı
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    Koronavirüs salgınının insanlığı tehdit eder hale gelmesi nedeniyle sayısız teknoloji üreticisi işi gücü bırakarak tüm kaynaklarını bu soruna yönlendirdi. [email protected] girişimi de virüse karşı önemli bir cephe aşmış durumda.

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    En süper bilgisayar

    İnsanlığı tehdit eden hastalıklar konusunda bilim adamlarına grafik gücü sağlamayı amaçlayan [email protected] girişimi koronavirüs salgını ile birlikte kaynaklarını koronaivirüs araştırmalarına auyırdı. Nvidia’nın da oyunculara çağrı yaptığı girişim önemli bir aşamaya ulaştı.

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    Yapılan açıklamaya göre 400 bin kullanıcı grafik gücünü girişim ile paylaşmış durumda. İnanılmaz bir süper bilgisayar gücüne ulaşan ağ sisteminde 470 PetaFlops pik değer elde edildi. Dünyanın en süper bilgisayarı Summit bile pik zamanda 200PLFOPS seviyesine ulaşabiliyor.

    Bağlantı noktalarını bir araya getirerek bir süper sistem oluşturan [email protected] girişimi sayesinde COVID-19 virüsünün protein yapısı ile ilgili modellemeler ortaya çıkmaya başladı. Sonrasında bu yapılara etkili olabilecek kimyasallar ve yöntemler araştırılacak. Summit bilgisayarı şimdiye kadar koronavirüs ile savaşabilecek 77 farklı kimyasal bulmuştu.



    https://www.engadget.com/2020/03/23/folding-at-home-adds-400000-in-coronavirus-fight/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 24 dk.
    Minening yapmıyorlarsa artık ne diyeyim...
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    mehmetg (Mehmet Gören) 2 sa.
    Yine de bir xbox one series x etmez
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    Xit 2 sa.
    Gta5 açarmı diye mesaj atmayın ben ağın toplandığı yere gittim denedim 60fps 4K ultra detay aa kapalı...
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa.
    önceki çıkan haberde, süper bilgisayarlar var iken benim bilgisayarım ne işe yarayacak diyenlere bir cevap olmuş
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa.
    İnşallah virüs çözeceğiz ayağına bitcoin basmıyorlardır :D Hayır yani 1 saat bile o güç bitcoine harcansa epey para eder. Tabi laboratuvar giderlerine de para lazım yani :D
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