Folding@Home girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı

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Koronavirüs salgınının insanlığı tehdit eder hale gelmesi nedeniyle sayısız teknoloji üreticisi işi gücü bırakarak tüm kaynaklarını bu soruna yönlendirdi. [email protected] girişimi de virüse karşı önemli bir cephe aşmış durumda.

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En süper bilgisayar

İnsanlığı tehdit eden hastalıklar konusunda bilim adamlarına grafik gücü sağlamayı amaçlayan [email protected] girişimi koronavirüs salgını ile birlikte kaynaklarını koronaivirüs araştırmalarına auyırdı. Nvidia’nın da oyunculara çağrı yaptığı girişim önemli bir aşamaya ulaştı.

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Yapılan açıklamaya göre 400 bin kullanıcı grafik gücünü girişim ile paylaşmış durumda. İnanılmaz bir süper bilgisayar gücüne ulaşan ağ sisteminde 470 PetaFlops pik değer elde edildi. Dünyanın en süper bilgisayarı Summit bile pik zamanda 200PLFOPS seviyesine ulaşabiliyor.

Bağlantı noktalarını bir araya getirerek bir süper sistem oluşturan [email protected] girişimi sayesinde COVID-19 virüsünün protein yapısı ile ilgili modellemeler ortaya çıkmaya başladı. Sonrasında bu yapılara etkili olabilecek kimyasallar ve yöntemler araştırılacak. Summit bilgisayarı şimdiye kadar koronavirüs ile savaşabilecek 77 farklı kimyasal bulmuştu.

https://www.engadget.com/2020/03/23/folding-at-home-adds-400000-in-coronavirus-fight/

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