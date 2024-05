Kripto dünyasının yeni kahramanı: BitHero!

Tam Boyutta Gör

BitHero, kripto para dünyasındaki yeni sağ kolunuz!

Kripto para dünyasının yenilikçi adresi BitHero ile yüksek likidite sayesinde 6 milyondan fazla kullanıcı birlikte alım satım yapıyor, işlemlerini doğru fiyattan hızlıca gerçekleştirebiliyor.

BitHero ile ayrıca 7/24 kesintisiz destek, kullanımı kolay arayüz, hızlı ve güvenli kripto para işlem hizmeti kullanıcıları bekliyor. BitHero uygulaması ile Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Arbitrum (ARB), Shiba ve onlarca farklı kripto para ile işlem yapılabiliyor.

Türk lirası ile kripto para al-sat emirleri kolayca veriliyor.

Kripto Para Alım Satımının Zahmetsiz Yolu

Kripto dünyasının kapılarını BitHero ile aralamak isteyenler birkaç adımda üyeliğini kolayca oluşturabiliyor. Hatta üye olmadan uygulama içerisindeki Al-Sat ekranı, Piyasalar ekranı gibi menüleri görüntüleyebilirken uygulamanın sunduğu özellikleri de keşfedebiliyor.

Kripto para alım satımının zahmetsiz yolu BitHero; gün, saat fark etmeksizin ihtiyaç duyulan her an 7/24 kesintisiz destek sunuyor. Canlı destek ekibi ile dilediği an iletişime geçenler, tüm sorularına anında yanıt alabiliyor.

Kolay Analiz, Hızlı İşlem İmkanı!

BitHero'da;

● Metaverse kategorisi altında SAND, MANA

● DeFi kategorisi altında UNI, AAVE, MKR

● Yapay Zeka kategorisi altında AGIX, FET, RNDR

● NFT kategorisi altında APE, IMX, BLUR

● Gaming kategorisi altında GALA, ENJ, AXS

● MEME Coin kategorisi altında ise SHIB, DOGE, PEPE gibi kripto paraları fiyat endekslerine göre takip edilebiliyor.

● Fan Token kategorisinden Galatasaray token (GAL), Trabzonspor Token (TRA), Paris Saint-Germain token (PSG) gibi popüler fan token’ların fiyat endekslerine göre analiz edilebiliyor.

Kripto para dünyasında kolay girişin adresi BitHero, kullanıcı dostu arayüzü ve benzersiz özellikleriyle kripto işlemlerine güvenli bir başlangıç yapabilmek imkanı tanıyor.

BitHero, karmaşık süreçleri basitleştirerek ve 7 gün 24 saat erişilebilirlik sunarak blokzinciri ve kripto evrenine yeni girenlerin sağ kolu oluyor.

BitHero Mobil Uygulaması ile:

● Sadece SMS doğrulaması ile birkaç küçük adımda ücretsiz üyelik oluşturabilir,

● Kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin, Ethereum, Tether, Render, Injective, Cosmos Pepe, Doge, Shiba ve onlarca farklı kripto parayla işlem yapabilir,

● 7/24 destek alabilir,

● Ortalama Fiyat Endeksi’ni görüntüleyerek kolayca analiz yapabilir,

● Cüzdan ile ilgili hareketlerin ve analizleri anasayfadan rahatça görüntüleyebilir,

● Varlıklarım menüsünden ortalama maliyet, potansiyel kâr zararı görüntüleyebilirsin.

BitHero uygulamasını hemen indir, ücretsiz bir şekilde üye ol, kripto dünyasına kolayca adım at. Kripto dünyasının yenilikçi adresi BitHero, kripto ekosistemini cebinde taşımana olanak sunuyor.

