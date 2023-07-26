Kripto para borsası KuCoin, iflas iddialarını yanıtladı

“Şirketin iş geliştirme ve altı aylık çalışan performans değerlendirmesinin bir parçası olarak, organizasyonel gelişimde normal bir süreç olan bazı personel değişiklikleri gerekebilir.”
KuCoin CEO'su iflas iddialarını yalanladı
İşten çıkarma söylentilerini ele alan Kucoin CEO'su Johny Lyu, 25 Temmuz tarihli bir Twitter gönderisinde kripto borsasının sorunsuz bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek iddiaları yalanladı.
Öte yandan kripto para piyasasında, 2022 yılı boyunca yaşanan düşüş, Binance, Coinbase ve Kraken gibi sektörün önde gelen borsalarını, personel sayılarını önemli ölçüde azaltmaya zorladı.
Bilindiği üzere Binance mayıs ayından bu yana 1.000'den fazla çalışanını işten çıkardı. Coinbase haziran ayında personelinin yüzde 20'sine veda ederken, ocak ayında da bir yüzde 20'lik işten çıkarım daha gerçekleştirdi. Son olarak Kraken ise yine aynı dönemlerde 1.100 çalışanının iş akdine son verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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