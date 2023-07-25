ChatGPT kurucusunun kripto parası Worldcoin rekor kırıyor

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık’ın veri gözlemcisi Bilgi Komisyonları Ofisi (ICO), OpenAI CEO’su Sam Altman’ın bir projesi olan Worldcoin’i incelemeye aldığını açıkladı. Yapay zeka entegrasyonuyla kripto endüstrisine farklı bir bakış açısı katan proje, bugün itibarıyla bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından kurulan bir kripto para birimi projesi olan Worldcoin dün piyasaya sürüldü. Projenin beta döneminden itibaren 2 milyon kullanıcısı var ve pazartesi günkü lansmanla birlikte Worldcoin, operasyonlarını 20 ülkede 35 şehre genişletmeye başladı.

Birçok popüler kripto borsasında listelenen Worldcoin, İngiliz regülatör ICO tarafından inceleme altına alındı. ICO’nun sözcülerinden biri konuyla ilgili Reuters’a verdiği demeçte, “Birleşik Krallık’ta Worldcoin’in başlatılmasını izliyoruz. Bununla ilgili araştırmalar yapacağız” dedi. 24 Temmuz’da popüler kripto para borsalarında listelenen Worldcoin, sektörü adeta salladı.

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WLD'nin fiyatı pazartesi günü erken işlemlerde yükseldi. Binance'in web sitesine göre WLD, 0,15 dolarlık başlangıç ​​fiyatından 5,29 dolara kadar yükseldi. Ayrıca, 25,1 milyon dolarlık işlem hacmi gördü.

Kurucu ortak Alex Blania, blokzincirlerin dünya kimliklerinin gizliliği koruyacak ve herhangi bir tek varlık tarafından kontrol edilemeyecek veya kapatılamayacak şekilde saklayabileceğini söyledi.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin de dün yazdığı bir blog yazısında Worldcoin projesinin ciddi eksiklikleri olduğunu belirtmiş ve eleştirilerde bulundu. Buterin ayrıca bu tarz projelerin olmadığı bir dünyanın da yine riskli olacağını ifade etti. Worldcoin, her ülkedeki yerel regülasyon kurallarına sıkı derecede bağlı olduğunu iddia ediyor.

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