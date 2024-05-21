Kripto Para Borsası ve Blockchain Teknolojisi

Kripto para borsası, son zamanlarda işlem hacmi giderek artan Bitcoin, Ethereum gibi önemli para birimleriyle birlikte binlerce kripto çeşidinin yer aldığı bir piyasadır. Para türleri, kullanıcı sayısı ve yapılan işlem hacimlerinin sürekli artması, bu borsaya olan ilgi grafiğinin yükselmesine ve mevcut özelliklerinin merak edilmesine sebep olmaktadır.

Kripto para borsası içerisinde bulunan dijital varlık türleri, ödeme ve yatırım aracı olarak kullanılabilir. Bu borsada yer alan paralara sahip olmak içinse dijital varlık satın almak veya çeşitli işlemlerle veri madenciliği yapmak gerekir. Veri madenciliği, kripto paraların oluşturulması için özel cihazlar ve işlemler gerektiren bir süreçtir. Ancak kripto paralara madencilik çalışmalarıyla ulaşmak, artan rekabet ve karmaşık işlemler nedeniyle çok zor bir hale gelmiştir. Bu nedenle günümüzde dijital varlıkları satın almak, daha sık başvurulan bir yöntemdir. Farklı kripto para borsaları sayesinde hem dijital hem de reel para birimleriyle kripto para almak mümkündür.

Kripto Para Borsaları Nasıl Çalışır?

Dijital paralar, fiziki karşılığı olmayan para birimleri olduğu için yalnızca internet siteleri ve uygulamalar üzerinden işlem görür. Bu yüzden sadece kripto para borsaları aracılığıyla bu birimler arasında işlem yapılabilir. Borsalarda anlık alım satım yapmak veya hesaplar arasında transfer gerçekleştirmek mümkündür. Çalışma sistemi açısından bakıldığında kripto para borsaları, geleneksel fiat sistemi ile benzerlik gösterir.

Kripto para borsasında yapılan işlemler, aracı bir kurum olmaksızın kullanıcılar arasında gerçekleşir. Taraflar, farklı para birimlerini birbirleriyle takas ederler. Bu işlemler için hem kripto para hem de TRY gibi geleneksel fiat sistemleri kullanılabilir. Hangi birimlerin geçerli olduğu, tercih ettiğiniz platforma göre değişiklik gösterir.

Alım-satım işlemlerini, iki farklı yolla yapma imkânınız bulunur. Hem anlık faaliyetler gerçekleştirebilir hem de alış veya satış emri oluşturarak ilerleyen süreçte yapabilirsiniz. Bu süreçte ödenmesi gereken komisyon oranları da yine tercih edilen borsalara bağlıdır.

Günümüzde en çok tercih edilen kripto para borsaları arasında Binance yer almaktadır. TRY ile işlem yapma şansı tanıyan Binance TR uygulamasını da kullanıma sunan borsanın kayıtlı kullanıcı sayısı 120 milyonu aşmıştır. 350’den fazla kripto para birimi üzerinden işlem yapmayı mümkün kılması ve kolay arayüzünden dolayı birçok yatırımcının ilk tercihi arasında yer almaktadır.

Blockchain Teknolojisi Nedir?

Blockchain teknolojisi (blok zinciri), işlem kayıtlarının birbirine bağlı bloklardan oluşan bir zincir halinde tutulduğu veritabanı olarak tanımlanabilir. Veritabanındaki tüm işlemler, ağdaki düğümler tarafından doğrulanır ve onaylanır. Bu nedenle güvenli ve şeffaf bir ağ olduğu söylenebilir. Diğer yandan kayıtların herkes tarafından görüntülenmesine imkan tanır. Ancak kullanıcıların kimliğini net bir şekilde tespit etmek mümkün değildir.

Blok zinciri, üçüncü kişiler tarafından kullanımı engellenebilen bir sistem oluşturur. Bu ağda, veriler merkezi olmayan bir sisteme kaydedildiği için güvenlik zafiyeti en aza indirilmiştir. Ayrıca veri üzerinde yapılacak aktiviteler karşılıklı olarak onaylanmadıkça geçerlilik kazanmaz. Onay verecek kişiler ise alıcı veya satıcı, müşteri veya işletme arasında yetkili olan kişilerdir. Güvenlik konusunda fayda sağlayan bu veri mekanizması çok sayıda sektörde kullanılmaktadır. Aynı zamanda Bitcoin’in temel işleyişi de blockchain teknolojisine dayanır.

Blockchain Teknolojisinin Özellikleri Nelerdir?

Şifrelenmiş işlem takibini, bloklardan oluşan güvenli zincir yapısıyla sağlayan Blockchain teknolojisi, sahip olduğu birçok özellikle ön plana çıkar. Veri paylaşımını son derece etkili bir sistemle sürdüren teknolojinin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

Merkeziyetsizlik

Değişmezlik

Hızlı olması

Oy birliği

Açıklık ve şeffaflık

Güvenilirlik

Yukarıda yer alan özellikler Blockchain teknolojisinin en dikkat çekici unsurlarıdır. Özelliklere ait detayları ise alt başlıklarda inceleyebilirsiniz.

Merkeziyetsizlik

Merkeziyetsizlik özelliği, dağıtık yapıda olan ve merkezi bulunmayan bir kontrolü ifade eder. Merkezi otoriteden bağımsız biçimde çalışan bu kontrol mekanizmasına, yetkisiz kişi veya kurumlar tarafından müdahale şansı yoktur. Blockchain teknolojisinde gerçekleştirilen işlemler dağıtık yapıdaki düğümler üzerinden güvenle sürdürülür.

Değişmezlik

Değişmezlik özelliği, blok zincir içerisinde tamamlanan işlemlerin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Herhangi bir kişi tarafından işlemin deftere kaydedilmesinin ardından diğer kullanıcılar değişiklik yapamaz. İşlemin hatalı olması durumunda ise yeni bir kayıt yapılması gerekir. Bunun sonucunda her iki işlem de ağ üzerinde görünür.

Hızlı Olması

Blockchain teknolojisinin hiçbir otoriteye bağlı olmaması ve dağıtık yapısı, işlemlerin oldukça hızlı biçimde tamamlanmasına katkıda bulunur. Böylelikle para transferleri ve diğer günlük işlemler dakikalar ve hatta saniyeler içerisinde tamamlanabilir.

Oy Birliği

Oy birliği, zincir sisteminde işlemlerin kayıt altına alınmasıyla alakalı olarak katılımcılar tarafından verilen onayı belirtir. Bu nedenle yapmak istediğiniz işlemleri sadece ağda bulunan katılımcıların çoğunun vereceği onayın ardından kaydedebilirsiniz.

Açıklık ve Şeffaflık

Açıklık ve şeffaflık özellikleri, Blockchain teknolojisinde yer alan bilgilere isteyen tüm kullanıcıların ulaşmasına olanak tanır. Bu sayede kullanıcılar verileri denetleyebilirken aynı zamanda sistem içerisinde farklı uygulamalar geliştirebilir. Ayrıca kişisel verilerin özel şifrelerle korunması, denetim sürecinde gizlilik açısından herhangi bir risk teşkil etmez.

Güvenilirlik

İnternet üzerinden ağlara erişebilen tüm kullanıcılar merkez görevi görür. Bu durum, olası siber saldırıların engellenmesi için oldukça önemlidir. Çünkü saldırının başarıya ulaşması için ağın minimum %51’lik kısmının ele geçirilmesi gerekir. Aynı zamanda verilerin farklı yerlerde dağıtılmış biçimde depolanması, saldırının amacına ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğunu gösterir. Böylelikle Blockchain teknolojisiyle veriler her zaman güvence altında tutulmuş olur.

Blockchain Teknolojisi Neden Önemlidir?

Standart veri tabanı teknolojileri, gerçekleştirilen finansal işlemlerin kaydedilmesi noktasında bazı zorluklar yaşatabilir. Örneğin, herhangi bir satış sürecinde para transferi sonrasında kişiler işlemlerin yapmadığını iddia edebilir. Satış yapan kişi paranın gönderilmesine rağmen gelmediğini, alıcı taraf ise göndermemesine karşın parayı yolladığını söyleyebilir. Böyle durumlarda yasal problemlerin engellenmesi için güvenilir bir üçüncü tarafın denetim ve doğrulama yapması çok önemlidir.

Merkezi otorite varlığı, tamamlanan işlemlerin fazlasıyla karmaşık hale gelmesine yol açabilir. Bununla beraber güvenlik zaafiyetinin ortaya çıkması da muhtemeldir. Merkezi veri tabanının güvenlik riski oluşturması, her iki tarafın da zarar görmesine sebebiyet verebilir.

Blockchain teknolojisinde ise merkeziyetsizlik ve güvenilirlik gibi özellikler, son derece dayanıklı bir sistemin oluşmasını sağlar. Aynı zamanda işlemlerin tamamında her iki taraf için de defter oluşturulur. Bunun yanı sıra işlemlerin iki kullanıcı tarafından da onaylanması gerekir. Bu bağlamda Blockchain teknolojisi pek çok farklı sektörde kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Hem güvenlik hem şeffaflık açısından dikkat çeken veritabanı, özellikle kripto para piyasasında önemli bir yere sahiptir.

Blockchain Teknolojisi Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Blockchain teknolojisi, yenilikçi özellikleriyle günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanı ise kripto para piyasasıdır. Kripto para sektöründe, verilerin sisteme kaydedilmesini sağlayan bu zincir, tamamı şifreli bloklara sahiptir. Aynı zamanda para transferlerinde yararlanılan blokların her biri şifrelenerek güvence altına alınır. Böylece hem aracısız hem de güvenli bir şekilde işlem yapılması mümkün hale gelir.

Borsa ve banka gibi klasik finansal sistemleri kullanan pek çok platform, işlemlerin yönetilmesi konusunda Blockchain teknolojisinden yardım alabilir. Bankalar arasında verimli bir şekilde ödeme hesabının oluşturulması içinse Blockchain önemli avantajlar sunar. Bu avantajların başında ise finansal verilerin toplu biçimde işlenmesi ve mutabakat sağlanması gelir.

Eğlence ve medya sektöründe faaliyet gösteren şirketler, özellikle telif haklarını içeren verilerin yönetilmesi için Blockchain teknolojisinden faydalanır. Sanatçıların adil biçimde ödeme alması ve telif haklarının doğrulanması, blok zincir sistemiyle daha kolay hale getirilir. Bununla beraber üretkenliğin artması ve maliyetlerin azalmasında da Blockchain’in katkıları büyüktür.

Perakende sektöründe bulunan firmalar da Blockchain teknolojisinden farklı aşamalarda yararlanabilirler. Ürün hareketlerinin takip edilmesi ve satılan malların orijinalliği gibi perakende operasyonlarında bu teknoloji oldukça avantajlıdır. Aynı zamanda üretici, satıcı, distribütör, kargo firması ve kullanıcı gibi sektör paydaşları için deftere onay eklenebilmesi, bu alanda Block

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto Para Borsası ve Blockchain Teknolojisi