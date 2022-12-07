Kripto şirketinden Grayscale Investments’e dava

Tam Boyutta Gör Koruma fonu Fir Tree Capital Management, kripto yatırım fonu Grayscale Investments’a olası kötü yönetim ve çıkar çatışmalarını araştırmak için bilgi almak amacıyla dava açıyor. Fir Tree, Grayscale yatırımcılarının mağdur durumda olduğunu ve şirketin hissedarlara karşı düşmanca eylemlerden zarar gördüğünü iddia etti.

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Son olarak Grayscale konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bunun GBTC ve hissedarları için en iyi uzun vadeli ürün yapısı olduğuna kuvvetle inandığımız için GBTC’yi bir ETF’ye dönüştürme konusunda yüzde 100 kararlıyız”

Grayscale sözcüsü konu ile ilgili olarak “2013 yılında, yatırımcılara Bitcoin’e erişim sağlamak için ve onu ETF’e dönüştürme amacıyla Grayscale Bitcoin Trust’ı başlattık” ifadelerini kullandı. Şirket ek olarak hissedarların görüşlerine saygı duyduğunu ve etkileşim kurmaya istekli olduklarını belirtti.

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