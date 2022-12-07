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    Anlık Bildirim

    Kripto şirketinden Grayscale Investments’e dava

    Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken sektörde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hedge fonu Fir Tree Capital Management, kripto yatırım fonu Grayscale Investments’e dava açtı.
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    Kripto şirketinden Grayscale Investments’e dava Tam Boyutta Gör
    Koruma fonu Fir Tree Capital Management, kripto yatırım fonu Grayscale Investments’a olası kötü yönetim ve çıkar çatışmalarını araştırmak için bilgi almak amacıyla dava açıyor. Fir Tree, Grayscale yatırımcılarının mağdur durumda olduğunu ve şirketin hissedarlara karşı düşmanca eylemlerden zarar gördüğünü iddia etti.

    Son olarak Grayscale konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Bunun GBTC ve hissedarları için en iyi uzun vadeli ürün yapısı olduğuna kuvvetle inandığımız için GBTC’yi bir ETF’ye dönüştürme konusunda yüzde 100 kararlıyız”

    Grayscale sözcüsü konu ile ilgili olarak “2013 yılında, yatırımcılara Bitcoin’e erişim sağlamak için ve onu ETF’e dönüştürme amacıyla Grayscale Bitcoin Trust’ı başlattık” ifadelerini kullandı. Şirket ek olarak hissedarların görüşlerine saygı duyduğunu ve etkileşim kurmaya istekli olduklarını belirtti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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