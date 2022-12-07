Kripto şirketinden Grayscale Investments’e dava

Son olarak Grayscale konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Bunun GBTC ve hissedarları için en iyi uzun vadeli ürün yapısı olduğuna kuvvetle inandığımız için GBTC’yi bir ETF’ye dönüştürme konusunda yüzde 100 kararlıyız”
Grayscale sözcüsü konu ile ilgili olarak “2013 yılında, yatırımcılara Bitcoin’e erişim sağlamak için ve onu ETF’e dönüştürme amacıyla Grayscale Bitcoin Trust’ı başlattık” ifadelerini kullandı. Şirket ek olarak hissedarların görüşlerine saygı duyduğunu ve etkileşim kurmaya istekli olduklarını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım