iPod’un babasından yenilikçi bir kripto para cüzdanı

Tam Boyutta Gör iPod’un babası olarak bilinen ve iPhone konseptinin ortaya çıkışında da büyük pay sahibi olan Tony Fadell, bu sıralarda blok zinciri teknolojileri ile ilgileniyor. Fadell, önemli donanım cüzdanı geliştiricilerinden Ledger ile iş birliği yapıyor.

Tony Fadell imzalı Ledger Stax

Paris’teki bir etkinlikte duyurulan iş birliği kapsamında Ledger Stax adındaki yenilikçi bir donanım cüzdanı geliştiriliyor. Ledger Stax sektörde görmediğimiz önemli özelliklerle gelecek.

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Ledger Stax üzerinde kavisli bir e-mürekkep ekran yer alıyor. Dokunmatik olan bu ekranda kullanıcılar pek çok bilgiye ulaşabilecek, yeni cüzdanlar ekleyebilecek ve cüzdanlarını kontrol edebilecek.

Cüzdan Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlara bağlanırken kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ayrıca manyetik bağlantıları ile üst üste cüzdanlarınızı birbirine tutturabiliyorsunuz. İsmi de zaten buradan geliyor. Ledger Stax donanım cüzdanı 279$ fiyat etiketi ile gelecek yıl başlarında piyasada olacak.

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Ledger Stax cüzdanı duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı