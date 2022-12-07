iPod’un babasından yenilikçi bir kripto para cüzdanı

Tony Fadell imzalı Ledger Stax
Paris’teki bir etkinlikte duyurulan iş birliği kapsamında Ledger Stax adındaki yenilikçi bir donanım cüzdanı geliştiriliyor. Ledger Stax sektörde görmediğimiz önemli özelliklerle gelecek.
Ledger Stax üzerinde kavisli bir e-mürekkep ekran yer alıyor. Dokunmatik olan bu ekranda kullanıcılar pek çok bilgiye ulaşabilecek, yeni cüzdanlar ekleyebilecek ve cüzdanlarını kontrol edebilecek.
Cüzdan Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlara bağlanırken kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ayrıca manyetik bağlantıları ile üst üste cüzdanlarınızı birbirine tutturabiliyorsunuz. İsmi de zaten buradan geliyor. Ledger Stax donanım cüzdanı 279$ fiyat etiketi ile gelecek yıl başlarında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım