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    Anlık Bildirim

    iPod’un babasından yenilikçi bir kripto para cüzdanı

    Ledger Stax adındaki yenilikçi donanım cüzdanı kavisli e-mürekkep ekranı ve kablosuz şarj özelliği ile dikkat çekiyor. Cüzdanda iPod’un babası Tony Fadell imzası da var. 
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    Ledger Stax Tam Boyutta Gör
    iPod’un babası olarak bilinen ve iPhone konseptinin ortaya çıkışında da büyük pay sahibi olan Tony Fadell, bu sıralarda blok zinciri teknolojileri ile ilgileniyor. Fadell, önemli donanım cüzdanı geliştiricilerinden Ledger ile iş birliği yapıyor.

    Tony Fadell imzalı Ledger Stax

    Paris’teki bir etkinlikte duyurulan iş birliği kapsamında Ledger Stax adındaki yenilikçi bir donanım cüzdanı geliştiriliyor. Ledger Stax sektörde görmediğimiz önemli özelliklerle gelecek.

    Ledger Stax üzerinde kavisli bir e-mürekkep ekran yer alıyor. Dokunmatik olan bu ekranda kullanıcılar pek çok bilgiye ulaşabilecek, yeni cüzdanlar ekleyebilecek ve cüzdanlarını kontrol edebilecek.

    Cüzdan Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlara bağlanırken kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ayrıca manyetik bağlantıları ile üst üste cüzdanlarınızı birbirine tutturabiliyorsunuz. İsmi de zaten buradan geliyor. Ledger Stax donanım cüzdanı 279$ fiyat etiketi ile gelecek yıl başlarında piyasada olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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