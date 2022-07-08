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    Anlık Bildirim

    İşlemleri askıya alan Celcius'un yönetim kurulu değişti

    Kripto kredi şirketi Celsius Network, piyasadaki düşüş nedeniyle para çekme işlemlerini askıya almıştı. Şimdi de yönetim kurulu değişimi yaşandı.                  
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    Kriz nedeniyle Celcius'un yönetim kurulu değişti
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    Kripto para sektöründe yaşanan son düşüş, birçok şirket açısından ve projenin operasyonlarında aksamalara neden oldu. Bazı şirketler iflas bayrağı çekerken bazı şirketler de operasyonlarını askıya aldı. 

    Son olarak Celsius Network, likidite sorunları nedeniyle para çekme işlemlerini askıya almasının ardından içine girdiği sorunları henüz atlatamadı. İflas spekülasyonlarının dolaştığı Celsius Network’te şimdi de yönetim kurulu değişti.

    Kripto kredi Celsius Network, kısa süre önce mevcut piyasa koşulları sebebiyle para çekme işlemlerini askıya almıştı. Şirket ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken bu kez iflas spekülasyonlarının dolaştığı Celsius Network’te şimdi de yönetim kurulu değişti.

    İngiliz yürütme kurumu Companies House’daki dosyaya göre Celsius, Haziran ayının sonlarında David Barse ve Alan Jeffrey Carr’ı yönetici olarak atadı.

    Dosyada aynı zamanda John Stephen Dubel, Laurence Anthony Tosi ve Gilbert Nathan’ın yöneticilik pozisyonlarından çıkarıldığı bilgisi de bulunuyor. Dosyalara göre Nathan ve Dubel, müdür olarak atanmalarından yaklaşık 2 hafta sonra anlaşmaları feshedilmiş.

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