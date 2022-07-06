Kripto kredi platformu Voyager Digital, iflas başvurusu yaptı

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Kripto kredi şirketi Voyager Digital, para çekme ve para yatırma işlemlerini durdurmasından günler sonra New York Güney Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Bununla beraber söz konusu iflas başvurusu, şirketin tahmini varlıklarının 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında olduğunu ve tahmini alacaklı sayısının 100 binden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Kripto para piyasasındaki düşüş nedeniyle birçok kripto odaklı şirket iflas bayraklarını çekmiş durumda. İlk olarak kripto hedge fonu olan Three Arrows Capital ile başlayan iflas başvuruları Voyager Digital ile devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre; Voyager Digital, gece geç saatlerde iflas başvurusunda bulundu.

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Hatırlatmak gerekirse kısa süre önce Voyager Digital mevcut piyasa koşullarını gerekçe göstererek para çekme, para yatırma ve ticareti durdurmuştu. Bu hamlenin ardından şirketin hisseleri yüzde 34 oranında bir düşüş yaşadı.

Voyager Digital CEO’su Stephen Ehrlich konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bu son derece zor bir karardı, ancak mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında doğru karar olduğuna inanıyoruz”

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