Kuzey Avrupa’da tespit edilen yüksek radyasyon, Rusya’yı işaret ediyor

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Aralarında Finlandiya, Norveç ve İsveç merkezli kurumların bulunduğu bir grup, İskandinavya ile Arktik bölgelerde artan miktarda radyoaktif izotop tespit edildiğini duyurdu.

İçinde bulunduğumuz hafta içinde ortaya çıkan durumun, hangisi olduğu henüz bilinmeyen ancak Rusya merkezli bir nükleer enerji santralindeki arıza nedeniyle gerçekleşmiş olma ihtimali bulunuyor. İsveç Radyasyon Güvenlik Kurumu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre artışın kaynağını teyit etmek şu an için mümkün değil, ancak Hollandalı yetkililer İsveçli meslektaşlarıyla benzer görüşleri paylaşmıyor.

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“Tespit edilen radyonüklitler yapay yani insan yapımı” şeklinde bir açıklama yapan Hollanda Çevre ve Halk Sağlığı Kurumu’na göre radyasyon seviyelerindeki artışın kaynağı Rusya’nın batı bölgeleri. Kurum, açıklamasının devamında “nüklitlerin muhteviyatı, nükleer santrallerin birindeki yakıt unsurun zarar görmüş olmasına işaret ediyor olabilir. Ancak eldeki verilerle kesin şu santralde olmuş demek için henüz erken.” ifadeleri kullandı.

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Rusya kanadı ise açıklamaların merkezinde olan bölgede faaliyet gösteren iki santral bulunduğunu ve bunlarda herhangi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekti. Ortaya atılan iddialarla ilgili konuşan bir Rus yetkili “Bölgede bulunan iki santralde her şey normal görünüyor. Santral ekipmanı ile ilgili bir şikâyet almadık. Muhafaza yapılarından dışarı radyonüklit sızdığı konusunda da rapor edilmiş bir olay yok.” dedi.

İki tarafın da yapmış olduğu açıklamaların devamında, İskandinavya üzerinde tespit edilen izotopların insan ve çevre sağlığı üzerinde zararlı etkileri olmadığı belirtilmiş.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/radiation-scandinavia-nuclear-power-plant-russia-a9589301.html

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