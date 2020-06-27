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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing 737 MAX’ı yeniden gökyüzüne çıkaracak sertifikasyon uçuşu, yakında gerçekleştirilebilir

    Boeing'in adeta yılan hikâyesine dönen Boeing 737 MAX setifikasyon süreci ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı. Yetkililer, uçağın önümüzdeki hafta test uçuşuna başlayabileceği sinyalini verdi.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing 737 MAX’ı yeniden gökyüzüne çıkaracak sertifikasyon uçuşu, yakında gerçekleştirilebilir
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    Boeing’in en çok satan uçağı konumunda bulanan 737 MAX, toplamda 346 insanın hayatına mal olan iki kaza sonrası Mart 2019 itibariyle yere indirilmişti. Söz konusu tarihten itibaren başlayan inceleme, soruşturma ve en nihayetindeki sertifikasyon aşaması ile ilgili yaşanan gelişmeler, uçağın lehinde bir karar verilme sürecinin sürekli ertelenmesine neden olmuştu. Ortaya çıkan bu duruma ek olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını da Boeing başta olmak üzere neredeyse tüm havayolu şirketlerini derinden sarsmıştı.

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    737 MAX’ın kaderinde kilit öneme sahip olan sertifikasyon uçuşu kapsamında Cuma günü bazı gelişmeler yaşandı. İsmi açıklanmayan iki yetkili, önümüzdeki Salı günü 737 MAX’ın serfikasyon uçuşunun gerçekleştirilebileceği sinyallerini verdi. Resmi kanallarca henüz doğrulanmasa da en az iki gün sürmesi beklenen test uçuşu ile uçağın yeniden havalanmasıyla ilgili engellerden biri aşılmış olacak.

    Sertifikasyon uçuşu, gökyüzüne dönüş için yeterli değil

    Sertifikasyon uçuşu, 737 MAX’ın tekrar uçması için yeterli yegâne kriter değil. Takip eden süreçte Amerikan Havacılık Dairesi’nin (FAA), pilot eğitimleri ve diğer zorunluluklarla ilgili ana hatları belirlemesi bekleniyor. Tüm bu adımların atılıp sorumlulukların yerine getirilmesinin ise Eylül ayını bulabileceği belirtiliyor.

    FAA yetkililerinin konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Kurum, Boeing ve 737 MAX süreci ile ilgili sürekli görüşme halinde. Uçağın yeniden havalanması için FAA’nın her açıdan tatmin olması gerekmektedir” sözleri dikkat çekiyor.

    Artık bir yılan hikâyesine dönen süreçle ilgili bakalım başka ertelemeler olacak mı?



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    asig (halit bYAR) 1 sa.
    bakalım ab de uçabilecekim üretim devam ettiğine göre abd kuru sıkıyor
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    estf (hakan artan) 1 sa. (düzenlendi)
    daha çok insan ölmeli, çünkü amerikan şirketi boktan tasarım ve yetersiz yazılım-argeden dolayı zarar etmemek için yalanlar uydurmakta ve dünyanın geri kalanları bu duruma sesini çıkarmamakta.

    darısı insanlık tarihinin en büyük tokatçılık projesi olan f35in başına bol bol alırız bu gidişle, f-4lerde aldığımız gibi rüşvet vs karışmadan alırız kesin.
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