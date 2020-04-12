Kuzey Kutbu üzerinde, ozon tabakasında olağan dışı büyük bir delik açıldı

Geçtiğimiz haftalarda, Güney Kutbu'ndaki ozon tabakasındaki endişe verici çatlakların büyük ölçüde ortadan kalktığının ortaya konulduğu yeni araştırmalar yayınlandı ancak Mart ayında, bu kez Kuzey Kutbu üzerindeki atmosferde ozon tabakasında yeni bir delik açıldı.

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Olayı ilginç kılan şey ise şimdiye kadar ozon deliklerinin çoğunlukla Güney Kutbu üzerinde oluşması ve Kuzey Kutbu üzerinde bu büyüklükte bir deliğin daha önce oluşmamış olması.

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Ozon deliğinin bu kadar büyük olmasının başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösteriliyor. Güçlü rüzgarlar Kuzey Kutup Bölgesi'nin üzerindeki bir "kutup girdabı" içinde soğuk havayı hapsederek normalden daha düşük sıcaklıklara ve daha yüksek irtifa bulutlarına yol açtı. Bu durum, Kuzey Kutbu'ndaki ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında deliğe yol açtı.

Delik muhtemelen Kuzey Kutbu'nda kaydedilen en büyük ozon deliği için yeni bir ölçüt oluşturacak. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) bilim adamları yaptığı açıklamada, ozon deliğinin; Grönland'ın yaklaşık üç katı bir alanı kapsıdığını ve daha fazla büyümesi uzak kuzeyde yaşayan insanları yüksek ultraviyole radyasyon seviyelerine maruz bırakabileceğini söyledi. Neyse ki ESA araştırmacıları, deliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde kendi kendine kapanacağını düşünüyor.

http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Unusual_ozone_hole_opens_over_the_Arctic

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