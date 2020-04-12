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    Kuzey Kutbu üzerinde, ozon tabakasında olağan dışı büyük bir delik açıldı

    Kuzey Kutbu'nun üzerindeki ozon tabakasında nadir bir delik açıldı. Bilim adamları, deliğin atmosferdeki alışılmadık derecede düşük sıcaklıkların sonucu olduğunu söylüyorlar
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Kuzey Kutbu üzerinde, ozon tabakasında olağan dışı büyük bir delik açıldı

    Geçtiğimiz haftalarda, Güney Kutbu'ndaki ozon tabakasındaki endişe verici çatlakların büyük ölçüde ortadan kalktığının ortaya konulduğu yeni araştırmalar yayınlandı ancak Mart ayında, bu kez Kuzey Kutbu üzerindeki atmosferde ozon tabakasında yeni bir delik açıldı.

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    Olayı ilginç kılan şey ise şimdiye kadar ozon deliklerinin çoğunlukla Güney Kutbu üzerinde oluşması ve Kuzey Kutbu üzerinde bu büyüklükte bir deliğin daha önce oluşmamış olması.

    Ayrıca Bkz. "50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor"

    Ozon deliğinin bu kadar büyük olmasının başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösteriliyor. Güçlü rüzgarlar Kuzey Kutup Bölgesi'nin üzerindeki bir "kutup girdabı" içinde soğuk havayı hapsederek normalden daha düşük sıcaklıklara ve daha yüksek irtifa bulutlarına yol açtı. Bu durum, Kuzey Kutbu'ndaki ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında deliğe yol açtı.

    Kuzey Kutbu üzerinde, ozon tabakasında olağan dışı büyük bir delik açıldı

    Delik muhtemelen Kuzey Kutbu'nda kaydedilen en büyük ozon deliği için yeni bir ölçüt oluşturacak. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) bilim adamları yaptığı açıklamada, ozon deliğinin; Grönland'ın yaklaşık üç katı bir alanı kapsıdığını ve daha fazla büyümesi uzak kuzeyde yaşayan insanları yüksek ultraviyole radyasyon seviyelerine maruz bırakabileceğini söyledi. Neyse ki ESA araştırmacıları, deliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde kendi kendine kapanacağını düşünüyor.



    http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Unusual_ozone_hole_opens_over_the_Arctic Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 3 sa. en beğenilen
    Sanırım artık dünyada olabilecek başka bir felaket kimseyi şaşırtmayacak. Yakında yaklaşan bir göktaşının haberi verilse kimsenin panik yapacak hali olmayacak, kalan son makarnaları pişirip göğe bakıp göktaşını bekleyeceğimize eminim.
    Sanırım artık dünyada olabilecek başka bir felaket kimseyi şaşırtmayacak. Yakında yaklaşan bir göktaşının haberi verilse kimsenin panik yapacak hali olmayacak, ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 1 sn.
    Aman ne olacaksa olsun anasını satayım kaybedecek milyar dolarlarım yok en azından toplu gideceğiz
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    evlbleef 18 dk. yeni yorumcu
    Herkes virüs nedeniyle evlere kapandı, ne güzel yerküre kendini toparlıyor, dünya genelinde hava kalitesi arttı derken bu delik de nereden çıktı? Oldu mu şimdi güzel kardeşim?
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    kunglao1 (güven çakar) 1 sa.
    İnsanların içlerindeki bastırılmış isyan haykırış sanki ! Gezegen bile sonunda çileden çıktı :S
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    Pandemic 1 sa.
    Sonradan açıklama geldi. O delik bizim ekonomimizmiş.
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    Gt95 (hakan dinler) 29 dk. Pandemic
    2001 den kalma ekonomi kirizidir o 26 banka battı dolar eflasyon tavan yaptı tabi şimdi aç değil açıkda değilsin 10 bin tl telefonunla bana ekonomi kötülemen samimiyetsizliğini gösterir
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    monacomen 3 sa. en beğenilen
    Sanırım artık dünyada olabilecek başka bir felaket kimseyi şaşırtmayacak. Yakında yaklaşan bir göktaşının haberi verilse kimsenin panik yapacak hali olmayacak, kalan son makarnaları pişirip göğe bakıp göktaşını bekleyeceğimize eminim.
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    cengiz7 3 sa.
    İlk ozon deliğim aşkım
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    Musty3535123 3 sa.
    ne deliği, delik dediğin ufak olur, buna delik denmez teğet geçmiş denir
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