50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor

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Üçlü kadro seçeneği üçüncü sezonun yamasıyla birlikte salı gecesi oyundan ayrıldı . Yerine, dört kişilik kadrolarla oynayabileceğiniz yeni takım seçeneği eklendi. Birçok oyuncu dörtlü takım seçeneğin tadını çıkarıyor gibi görünse de, oyunun lansmanından bu yana sahip olduğu geleneksel üç kişilik kadroları geri isteyen çok sayıda oyuncu vardı.

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Call of Duty: Warzone'un yaratıcısı Infinitiy Ward bu şikayetler üzerine üçlü kadro seçeneğini oyuna geri getirdiğini belirten bir tweetle birkaç günlük ısrarından vazgeçti. Call of Duty: Warzone'a üç kişilik takım seçeneği son güncellemeyle oyuncularla kavuşacak ve isteyenler üç kişilik, isteyenler ise dört kişilik takım kurabilecekler.

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Call of Duty: Warzone ayrıca lansmanından yaklaşık bir ay geçtikten sonra 50 milyon indirilmeyi yakaladıklarını belirten bir görsel paylaştı ve onlara teşekkür etti. Oyun, lansmandan sonraki 4 gün içerisinde 15 milyon, 10 gün içerisinde ise 30 milyon indirilme sayılarını yakalamıştı.

https://www.engadget.com/call-of-duty-warzone-3-player-squads-return-232026619.html

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