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    50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor

    Üçlü kadro seçeneğinin kaldırılıp yerine sadece dörtlü kadronun getirildiği Call of Duty: Warzone, sadece birkaç gün içerisinde bu uygulamadan vazgeçerek üçlü kadroyu oyuna geri getirdi.
    8 sa.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor
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    Üçlü kadro seçeneği üçüncü sezonun yamasıyla birlikte salı gecesi oyundan ayrıldı . Yerine, dört kişilik kadrolarla oynayabileceğiniz yeni takım seçeneği eklendi. Birçok oyuncu dörtlü takım seçeneğin tadını çıkarıyor gibi görünse de, oyunun lansmanından bu yana sahip olduğu geleneksel üç kişilik kadroları geri isteyen çok sayıda oyuncu vardı.

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    Call of Duty: Warzone'un yaratıcısı Infinitiy Ward bu şikayetler üzerine üçlü kadro seçeneğini oyuna geri getirdiğini belirten bir tweetle birkaç günlük ısrarından vazgeçti. Call of Duty: Warzone'a üç kişilik takım seçeneği son güncellemeyle oyuncularla kavuşacak ve isteyenler üç kişilik, isteyenler ise dört kişilik takım kurabilecekler.

    50 milyon kullanıcıyı geçen 'Call of Duty: Warzone' 3'lü takımı geri getiriyor
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    Call of Duty: Warzone ayrıca lansmanından yaklaşık bir ay geçtikten sonra 50 milyon indirilmeyi yakaladıklarını belirten bir görsel paylaştı ve onlara teşekkür etti. Oyun, lansmandan sonraki 4 gün içerisinde 15 milyon, 10 gün içerisinde ise 30 milyon indirilme sayılarını yakalamıştı.



    https://www.engadget.com/call-of-duty-warzone-3-player-squads-return-232026619.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozgurrdunya (Özgür ..) 37 dk.
    3'lü takım geleli 3 gün oldu neredeyse. Adamlar kaldırdıkları günün ertesi geri getirdiler tepkiden dolayı. Oyunun boyutu ve bir miktar optimizasyon sorunları olabilir ancak çıktığından beridir optimizasyon sorunu olan ve yapımcıları tarafından asla umursanmayan PUBG'yi övmüyorlar mı çıldırtıyor.
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    kayamtky 50 dk.
    Oyun başlıyor, giriş videosunun bir yerinde oyundan atıyor, hata mesajı yok, sistemim minimum oyun gereksinimlerini karşılıyor, tüm update ler tamam, oyundan atma nedenini anlayamadım, henüz oynamak kısmet olmadı.
    Be mübarek oyun, bir hata mesajı ver de, ne hata olduğunu bilelim.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 sa.
    Optimizasyon düzelirse tekrar dönüp oynarım şuanlık min ayarlarda 1050 ile 30-70 arası geziyor. 3lü olması en mantıklısı zaten 4lü 2 takım gibi oluyor. 2si ölüyor 2si geliyor, kaldırıyor falan derken çok çatallıyor savaş. Ayrıca iyi bir refleksle 2 kişi vurup 3.ye bakabiliyordun 4. olunca direk meftasın 1v4 atabilen varsa da helal olsun.
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    enja 5 sa.
    hiç beğenmedim az önce silidm 86gb yi PUBG eline su dökemez grafikler güzel ama oynanış sevmedim oyunun ortasında ses kasıyorsun lv atladın diye mesaj sesi geliyor kastığın tüm ayak sesleri içine ediliyor bir bildirimle öldükten sonra takım arkadaşın para bulcakta seni oyuna dahil edecek ölme eşeğim ölme heleki yabancı bir takımla oynuyorsanız işiniz biraz şans kalıyor adamlar atv binip haritada dünya turu atıyorlar oyunla alakaları yok sende bekle para toplasında respawn yapsın
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    hasanmert1 5 sa. yeni yorumcu
    call of duty oyununun hayranıyım tüm serilerini oynadım sıra bundaa
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    BekirTemel (Bekir ) 8 sa.
    activision boşuna en değerli oyun yapımcısı olmamış
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    madonos 8 sa.
    Gulag gibi bir respawn mantığı olan oyunda; 4 kişilik takımı kurmak kimin aklına geldi ? 4 kişi ile çatışıyorsun 2'sini vuroyorsun. Son iki kişi çatıda garip yerlerde oalbiliyor onları sıkıştırırken, adam gulagdan çıkıyo ve arkandaki çatıya paraşütle inip seni vuruyor.

    Ben çoğu oyunda bu tarz kararları veren kişilerin oyunu oynamadıklarını düşünüyorum. Önlerine gelen sayılara bakıp üniversitede aldıklarımı eğitimi uygulayıp kendince iş yapıyorlar. Sadece bu oyun değil oyun dünyasında genel bir durum var böyle.
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