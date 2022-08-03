Aamir Khan başrollü Laal Singh Chaddha'ya 10 adet çift kişilik ön gösterim bileti hediye ediyoruz

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DonanımHaber’den herkese merhaba. Sinema sektörünün en önemli ve popüler isimlerinden birisi olan Aamir Khan ile Kareena Kapoor Khan’ı bir araya getiren, Akademi ödüllü “Forrest Gump” filmini Hindistan’ın modern tarihinin ve kültürünün gözünden yeniden anlatan Laal Singh Chaddha, 12 Ağustos’ta vizyona girecek. Bugün de sizlere bu konuyla ilgili güzel bir sürprizimiz var.

12 Ağustos’ta gösterime girecek olan Laal Singh Chaddha’nın ön gösterim etkinliği için sizlere 10 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak.

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Çekilişe Nasıl Katılırım?

Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken üye değilseniz sitemize üye olmak ve bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 10 Ağustos saat 14:00’e kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 10 Ağustos 17:00’de belli olacak. Çekiliş sonucunda 10 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

Ön gösterim 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:30’da Cinetech Torun Center’da gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Laal Singh Chaddha için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz