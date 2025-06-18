Dune 3'ün hikâyesi sadece ikinci kitapla sınırlı kalmayacak

İlk iki Dune filmiyle serinin ilk kitabını sinemaya uyarlayan Villeneuve'ün Dune: Messiah'ta da filme adını veren ikinci kitabı beyaz perdeye taşıyacağı düşünülüyordu. Ancak yaşanan bu son gelişme, Villeneuve'ün sadece ikinci kitapla sınırlı kalmayıp, serinin üçüncü kitabı olan Children of Dune'den de bir şeyler alacağını gösteriyor.
Dune: Messiah, Hikâyeyi Yıllarca İleriye Taşıyacak
Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.
Dune: Messiah'ta Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara Robert Pattinson'ın da katılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: