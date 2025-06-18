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    Dune 3'ün hikâyesi sadece ikinci kitapla sınırlı kalmayacak

    Dune serisinin ikinci kitabı olan Dune: Messiah'ı sinemaya uyarlayacak olan Dune 3, sadece bu kitapla sınırlı kalmayacak. Gelen son haberler Children of Dune'dan da bir şeyler alınacağını gösteriyor.

    Dune: Messiah Tam Boyutta Gör
    Dune filmleriyle etkileyici bir iş ortaya koyan Denis Villeneuve, çok yakında Dune 3 için sete dönecek. Dune: Messiah adını taşıyan üçüncü filmin çekimlerine 7 Temmuz'da başlanması planlanıyor. Çekimlerin başlamasına artık kısa bir süre kaldığı için, filme dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu hafta filmin oyuncu kadrosuna iki çocuk oyuncu katıldı. İşin ilginci şu ki bu iki çocuk oyuncunun canlandıracağı karakterler Dune: Messiah'tan değil, Children of Dune'den.

    İlk iki Dune filmiyle serinin ilk kitabını sinemaya uyarlayan Villeneuve'ün Dune: Messiah'ta da filme adını veren ikinci kitabı beyaz perdeye taşıyacağı düşünülüyordu. Ancak yaşanan bu son gelişme, Villeneuve'ün sadece ikinci kitapla sınırlı kalmayıp, serinin üçüncü kitabı olan Children of Dune'den de bir şeyler alacağını gösteriyor.

    Dune: Messiah, Hikâyeyi Yıllarca İleriye Taşıyacak

    Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

    Dune: Messiah'ta Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara Robert Pattinson'ın da katılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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