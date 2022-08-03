Ağustos'un ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

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Ağustos 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

2 Ağustos

Ghost Recon Wildlands (Konsol, PC)

4 Ağustos

Shenzhen I/O (PC)

Turbo Golf Racing (PC ve Xbox Series X|S)

9 Ağustos

Two Point Campus (Konsol, PC)

11 Ağustos

Cooking Simulator (Konsol, PC)

Expeditions: Rome (PC)

Offworld Trading Company (PC)

15 Ağustos'ta Ayrılacak Oyunlar

Boyfriend Dungeon (Konsol, PC)

Curse of the Dead Gods (Konsol, PC)

Library of Ruina (Konsol, PC)

Starmancer (Game Preview) (PC)

Train Sim World 2 (Konsol, PC)

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Ağustos 2022 ilk yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar