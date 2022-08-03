Ağustos'un ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

- Ağustos 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- 15 Ağustos'ta Ayrılacak Oyunlar
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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Ağustos 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
2 Ağustos
Ghost Recon Wildlands (Konsol, PC)
4 Ağustos
- Shenzhen I/O (PC)
- Turbo Golf Racing (PC ve Xbox Series X|S)
9 Ağustos
- Two Point Campus (Konsol, PC)
11 Ağustos
- Cooking Simulator (Konsol, PC)
- Expeditions: Rome (PC)
- Offworld Trading Company (PC)
15 Ağustos'ta Ayrılacak Oyunlar
- Boyfriend Dungeon (Konsol, PC)
- Curse of the Dead Gods (Konsol, PC)
- Library of Ruina (Konsol, PC)
- Starmancer (Game Preview) (PC)
- Train Sim World 2 (Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw