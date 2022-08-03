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    Ağustos'un ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Ağustos ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Ağustos 2022 ilk yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar
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    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

    Ağustos 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

    2 Ağustos

    Ghost Recon Wildlands (Konsol, PC)

    4 Ağustos

    • Shenzhen I/O (PC)
    • Turbo Golf Racing (PC ve Xbox Series X|S)

    9 Ağustos

    • Two Point Campus (Konsol, PC)

    11 Ağustos

    • Cooking Simulator (Konsol, PC)
    • Expeditions: Rome (PC)
    • Offworld Trading Company (PC)

     15 Ağustos'ta Ayrılacak Oyunlar 

    • Boyfriend Dungeon (Konsol, PC)
    • Curse of the Dead Gods (Konsol, PC)
    • Library of Ruina (Konsol, PC)
    • Starmancer (Game Preview) (PC)
    • Train Sim World 2 (Konsol, PC)
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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