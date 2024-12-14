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    Hint filmlerinin yıldızı: Aamir Khan'ın en iyi filmleri

    Bollywood sinemasının efsane ismi Aamir Khan'ın oynadığı en güzel Hint filmlerini arayanlar buraya! İşte Türkçe dublaj izleyebileceğiniz en iyi Aamir Khan filmleri:

    Aamir Khan, Bollywood’un en sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden biri. 1988 yapımı Qayamat Se Qayamat Tak filmiyle başrol oyuncusu olarak kariyerine başlayan Khan, yalnızca romantik filmlerde değil, romantizm dışında aksiyon, komedi, drama gibi farklı türde filmlerde çeşitli roller üstlendi ve her karaktere benzersiz bir stil getirdi. Aamir Khan filmlerinin birçoğu gişe rekoru kırdı, özellikle 2016 yapımı Dangal dünya çapında en yüksek hasılat yapan Hint filmi olarak tarih yazdı. Khan’ın gişede üst üste hit verme rekoru bile var. Peki, Aamir Khan’ın en iyi filmi hangisi? Türkçe dublaj olarak izleyebileceğiniz en iyi Aamir Khan filmleri burada.

    En iyi Aamir Khan filmleri 🎬

    Aamir Khan en iyi filmleri öneri listesi Tam Boyutta Gör
    Aamir Khan filmleri, onlarca yıllardır izleyicilerin kalbini kazanmakla kalmadı, gişede rekorlar kırdı. Romantik hitlerden toplumsal açıdan önemli dramalara kadar, Aamir’in filmografisi, Hint filmleri severlerin hafızasına kazınan filmlerle dolu. İşte hayranları için Aamir Khan’ın en iyi 10 filmi:

    1️⃣ Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par)

    Aamir Khan en iyi filmi Her Çocuk Özeldir Tam Boyutta Gör
    Aamir, disleksili bir çocuk hakkında olan Taare Zameen Par filminde sadece başrolü değil, yönetmen koltuğunu da üstlendi. Her Çocuk Özeldir filmi, öğrenme güçlüğü çeken çocukların karşılaştığı zorluklara ışık tutan içten bir hikaye. Aamir, genç çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olan şefkatli bir sanat öğretmeni rolünde. Filmin duygusal derinliği ve olumlu mesajı onu büyük bir başarıya ulaştırdı ve Aamir'in en çok değer verdiği filmlerden biri oldu. Aamir, Yerdeki Yıldızlar filmiyle filmlerin aynı anda hem eğlendirebileceğini hem de eğitebileceğini gösterdi.
    • Tür: Drama, Aile
    • Yönetmen: Aamir Khan, Amole Gupte
    • Senarist: Amole Gupte
    • Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tisca Chopra
    • IMDb puanı: 8.3

    2️⃣ 3 Idiots (3 Aptal)

    En iyi Aamir Khan filmi 3 Idiots Tam Boyutta Gör
    Aamir Khan, Hint eğitim sistemindeki öğrencilerin karşılaştığı baskıyı ele alan bir komedi-drama olan 3 Idiots'ta harika performans sergiledi. Aamir'in karakteri, alışılmadık ve ilham verici bir öğrenci olan Rancho rolüyle izleyicilere körü körüne başarıyı kovalamak yerine tutkularını takip etmenin önemini öğretiyor. 3 Aptal filmi, eğitim, arkadaşlık ve yaşam hakkındaki mesajlarıyla her yaştan izleyiciyi kendisine çekti. 3 Ahmak filmi, gişe rekorları kırdı ve Aamir'in Bollywood'un en sevilen aktörlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.
    • Tür: Komedi, Dram
    • Yönetmen: Rajkumar Hirani
    • Senarist: Abhijat Joshi, Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra
    • Oyuncular: Aamir Khan, Darsheel Safary, Tisca Chopra
    • IMDb puanı: 8.4

    3️⃣ Ghajini

    Aamir Khan filmi izle Ghajini Tam Boyutta Gör
    Aamir Khan, Ghajini filminde kısa süreli hafıza kaybı yaşayan ve sevdiğinin ölümünün intikamını almaya kararlı bir adamı canlandırıyor. Aamir, bu filmdeki rolü için fiziğini geliştirmek üzere yoğun bir antrenmana girdi ve unutulmaz bir performans sergiledi. Aksiyon filmi, büyük başarıya ulaştı, gişede yeni rekorlar kırdı ve Aamir'in aksiyon türünde de oynayabileceğini gösterdi. Role olan bağlılığı ve sürükleyici hikayesi, Ghajini'yi Bollywood'un ilk büyük aksiyon hitlerinden biri yaptı.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Aksiyon, Gizem, Romantik
    • Yönetmen: A.R. Murugadoss
    • Senarist: Piyush Mishra, A.R. Murugadoss, Athar Nawaaz
    • Oyuncular: Aamir Khan, Darsheel Safary, Tisca Chopra
    • IMDb puanı: 7.3

    4️⃣ Dangal

    Aamir Khan filmi tavsiye Dangal Tam Boyutta Gör
    Aamir'in en ilham verici filmlerinden biri; güreşçi Mahavir Singh Phogat ve kızlarının hayatına dayanan biyografik spor draması olan Dangal’dır. Aamir, toplumsal beklentilere rağmen kızlarını şampiyon güreşçiler olmaları için eğiten Mahavir rolünde. Film hem eleştirel hem de ticari açıdan büyük bir başarı elde etti ve Aamir'in karakterin fiziksel ve duygusal dönüşümünü tasvir etmeye olan bağlılığı geniş çapta övüldü. Dangal, dünya çapında en çok hasılat yapan Hint filmlerinden biri oldu.
    • Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama, Spor
    • Yönetmen: Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrotra
    • Senarist: Piyush Mishra, A.R. Murugadoss, Athar Nawaaz
    • Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh
    • IMDb puanı: 8.3

    5️⃣ PK

    Aamir Khan PK filmi Tam Boyutta Gör
    Aamir, bu filmde Dünya'ya inen ve insanların geleneklerini ve inançlarını sorgulayan bir uzaylıyı canlandırıyor. Mizah, din ve toplum üzerine düşündürücü yorumları harmanlayan film, izleyiciyi de sorgulamaya itiyor. PK, bazı tartışmalara yol açsa da, Aamir'in masum, kocaman gözlü bir uzaylıyı canlandırması oldukça komik. PK, Aamir'in eğlenceyi önemli sosyal mesajlarla harmanlama yeteneğini gösteriyor.
    • Tür: Hiciv, Komedi, Dram, Bilim Kurgu
    • Yönetmen: Rajkumar Hirani
    • Senarist: Rajkumar Hirani, Abhijat Joshi
    • Oyuncular: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt
    • IMDb puanı: 8.1

    6️⃣ Fanaa

    Aamir Khan filmleri Fanaa Tam Boyutta Gör
    Aamir Khan, Fanaa’da her zamanki karakterlerinden çok farklı bir rolde. Bu duygusal gerilim filminde Khan, karanlık bir sırrı saklayan bir turist rehberini canlandırdı. Oyuncu Kajol ile birlikte, derinlik ve duygu dolu bir performans sergiledi. Film romantizmle gerilimi harmanlıyor. Aamir’in aşk ve görev arasında kalmış bir adamı canlandırması eleştirmenler ve izleyiciler tarafından övüldü.
    • Tür: Aksiyon, Dram, Romantik, Gerilim
    • Yönetmen: Kunal Kohli
    • Senarist: Shibani Bathija, Kunal Kohli
    • Oyuncular: Aamir Khan, Kajol Rishi Kapoor
    • IMDb puanı: 7.1

    7️⃣ Süperstar (Secret Superstar)

    Aamir Khan Hint filmi Süperstar Tam Boyutta Gör
    Aamir Süperstar filminde, tuhaf ve eğlenceyi seven bir müzik yapımcısı olan Shakti Kumar'ı canlandırarak yardımcı bir rol üstlendi. Genç bir kızın şarkıcı olma hayallerini anlatan film, yürek ısıtan ve moral veren bir yapım. Aamir ana karakter olmasa da, varlığı filme derinlik katıyor. Film, gişede büyük başarı elde etti.
    • Tür: Drama, Müzik
    • Yönetmen: Advait Chandan
    • Senarist: Advait Chandan
    • Oyuncular: Zaira WasimMeher Vij, Raj Arjun
    • IMDb puanı: 7.8

    8️⃣ Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan’da

    Aamir Khan’ın en güzel filmi Lagaan Tam Boyutta Gör
    Bu destansı spor draması, Hindistan'da ağır vergi ödemekten kaçınmak için İngiliz yöneticilerine kriket oyunu oynama konusunda meydan okuyan bir grup köylünün hikayesini anlatıyor. Film, benzersiz hikayesi, sürükleyici performansları ve çarpıcı sinematografiğiyle birçok yönden çığır açıcı. Aamir'in cesur ve kararlı Bhuvan'ı canlandırması büyük beğeni topladı ve Lagaan, Hint sinemasında bir dönüm noktası oldu. Hatta Aamir, En İyi Yabancı Dilde Film dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Filmin başarısı, Aamir'in nicelikten çok niteliği seçen bir aktör olarak ününü pekiştirdi.
    • Tür: Dönem Draması, Müzikal, Spor
    • Yönetmen: Ashutosh Gowariker
    • Senarist: Ashutosh Gowariker, Kumar Dave, Sanjay Dayma
    • Oyuncular: Aamir Khan, Raghubir Yadav, Gracy Singh
    • IMDb puanı: 8.1

    9️⃣ Onu Sarıya Boya (Rang De Basanti)

    Aamir Khan filmi Türkçe dublaj Rang De Basanti Tam Boyutta Gör
    Aamir Khan’ın en güzel filmlerinden biri olan Rang De Basanti, Hindistan’ın özgürlük savaşçılarından ilham alan ve yolsuzluk ve adaletsizliğe karşı bir duruş sergileyen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Aamir, bir dava uğruna savaşmanın gücünü fark ettiğinde dönüşüm geçiren kaygısız bir üniversite öğrencisi olan DJ rolünde. Filmin aktivizm ve değişim mesajı izleyicilerin hoşuna gitti ve film hit oldu. Aamir'in performansı etkili ve filmin Hint sineması üzerindeki etkisi yadsınamaz.
    • Tür: Komedi, Suç, Dram
    • Yönetmen: Rakeysh Omprakash Mehra
    • Senarist: Renzil D’Silva, Prasoon Joshi, Rakeysh Omprakash Mehra
    • Oyuncular: Aamir Khan, Soha Ali Khan, Siddharth
    • IMDb puanı: 8.1

    🔟 Kalbin Arzusu (Dil Chahta Hai)

    Aamir Khan’ın Dil Chahta Hai Tam Boyutta Gör
    Aamir, Lagaan ile aynı yıl Bollywood'un modern arkadaşlık tasvirini yeniden tanımlayan bir film olan Dil Chahta Hai'de rol aldı. Hayata mizahi bir bakış açısıyla bakan kaygısız genç bir adam olan Akash rolünü oynayan Aamir, ekrana taze ve ilişkilendirilebilir bir karakter getirdi. Film, aşk, kariyer ve hayatın zorlukları arasında yol alan üç arkadaşın hayatına odaklanıyor. Dil Chahta Hai, kült klasik haline geldi ve ilişkilere gerçekçi yaklaşımıyla bugün bile izleyiciler tarafından seviliyor. Aamir'in filmdeki performansı, daha genç izleyicilerle bağlantı kurmasına yardımcı oldu ve yıldız gücünü daha da sağlamlaştırdı.
    • Tür: Komedi, Dram, Romantik
    • Yönetmen: Farhan Akhtar
    • Senarist: Kassim Jagmagia, Farhan Akhtar, Karan Vishwanath Kashyap
    • Oyuncular: Aamir Khan, Saif Ali Khan, Akshaye Khanna
    • IMDb puanı: 8.1

    Aamir Khan, Bollywood sinemasının efsanevi bir figürü. Zorlu roller üstlenmesi, titiz hazırlığı ve düşündürücü, toplumsal bilinci olan filmlere olan bağlılığıyla biliniyor. Khan, olağanüstü bir aktör olmanın ötesinde yapımcı ve yönetmen olarak kameranın arkasında da yer alan bir isim. Aamir Khan, çok sayıda eleştirmenlerce beğenilen filmde rol aldı. Aamir Khan’ın en iyi filmlerinin bir listesini burada bulabilirsiniz.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 10 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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