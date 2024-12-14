Hint filmlerinin yıldızı: Aamir Khan'ın en iyi filmleri

Aamir Khan, Bollywood’un en sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden biri. 1988 yapımı Qayamat Se Qayamat Tak filmiyle başrol oyuncusu olarak kariyerine başlayan Khan, yalnızca romantik filmlerde değil, romantizm dışında aksiyon, komedi, drama gibi farklı türde filmlerde çeşitli roller üstlendi ve her karaktere benzersiz bir stil getirdi. Aamir Khan filmlerinin birçoğu gişe rekoru kırdı, özellikle 2016 yapımı Dangal dünya çapında en yüksek hasılat yapan Hint filmi olarak tarih yazdı. Khan’ın gişede üst üste hit verme rekoru bile var. Peki, Aamir Khan’ın en iyi filmi hangisi? Türkçe dublaj olarak izleyebileceğiniz en iyi Aamir Khan filmleri burada.

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Aamir Khan, Bollywood sinemasının efsanevi bir figürü. Zorlu roller üstlenmesi, titiz hazırlığı ve düşündürücü, toplumsal bilinci olan filmlere olan bağlılığıyla biliniyor. Khan, olağanüstü bir aktör olmanın ötesinde yapımcı ve yönetmen olarak kameranın arkasında da yer alan bir isim. Aamir Khan, çok sayıda eleştirmenlerce beğenilen filmde rol aldı. Aamir Khan’ın en iyi filmlerinin bir listesini burada bulabilirsiniz.

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En iyi Hint filmlerinin yıldızı: Aamir Khan filmleri