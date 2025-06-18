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    Netflix'in sevilen dizisi Mindhunter, farklı bir formatta geri dönebilir

    Netflix'in en iyi dizilerinden olan Mindhunter, yıllar sonra farklı bir formatta geri dönebilir. Dizinin başrol oyuncularından Holt McCallany, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Mindhunter 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen David Fincher'ın imzasını taşıyan Mindhunter, 2019'da yayınlanan 2. sezonunun ardından ekranlara veda etmiş olsa da dizinin hayranları 3. sezondan umudunu kesmiş değil. Çünkü gerek Fincher cephesinden gerekse Netflix cephesinden, dizinin bir gün dönebileceğini gösteren açıklamalar geliyor. Bu açıklamalara bu hafta bir yenisi daha eklendi.

    Dizinin iki ana kahramanından biri olan Bill Tench'i canlandıran Holt McCallany, Mindhunter'ın 3. sezonla olmasa da farklı bir formatla geri dönebileceğini söylüyor.

    Mindhunter 3. Sezon Yerine İkişer Saatlik Üç Film Çekilebilir

    CBR'a konuşan Holt McCallany, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birkaç ay önce David Fincher ile konuştum. Bana Mindhunter'ın ikişer saatlik üç film olarak geri dönme ihtimali olduğunu söyledi ama tabii bu bir ihtimal. Şu anda (bunun üzerinde) çalışan senaristler olduğunu biliyorum ama bildiğiniz gibi David'in bu senaryoları beğenmesi gerekiyor."

    Holt McCallany, dizinin diğer başrol oyuncuları olan Jonathan Groff ve Anna Torv'un da bu filmler için geri döneceğini düşünüyor. McCallany'ye göre ekibi yeniden toplamak zor değil. Asıl zor olan David Fincher'ı memnun edecek senaryoları bulmak. Tabii bir de Fincher'ın takviminde bu projelere yer açması.

    Neyse ki Fincher da bu konuda istekli görünüyor. Mindhunter'ın finalinden altı yıl sonra hâlâ bu proje üzerinde çalışıyor olması, içine sinen bir senaryo ortaya çıktığı takdirde buna kesinlikle zaman ayıracağını düşündürüyor.

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