Aamir Khan başrollü Laal Singh Chaddha ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları

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Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta başlattığımız Laal Singh Chaddha filminin ön gösterim davetiyesi için yaptığımız çekiliş sonuçlandı.

Laal Singh Chaddha için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz 1 hf. önce eklendi

Kazanan üyelerimizin hepsine Forum üzerinden özel bir mesaj gönderdik. İsminiz listede varsa mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer kazananlardansanız size gönderdiğimiz mesaja yanıt verip isim ve soyisminizi paylaşmayı unutmayın. Kazananlardan bugün 23:59'a kadar dönmeyen olursa hakkınız yedek listesindeki isimlere geçecek.

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

Ön gösterim 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:30’da Cinetech Torun Center’da gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kazananlar

Kill or Be Killed *planet* ardatasci1981 metehan_bera vjdrsjejv Barbaros1071 chakal131 theVerge ryder_903 CXath1

Yedek Talihliler

ozgur606 ulvi1976 FriedhelmWilhelm zafer1982 mycafem anzubesti Ceomhs eminxconan psi20 Amedra

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Laal Singh Chaddha ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları