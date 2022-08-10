Aamir Khan başrollü Laal Singh Chaddha ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları

Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta başlattığımız Laal Singh Chaddha filminin ön gösterim davetiyesi için yaptığımız çekiliş sonuçlandı.
Kazanan üyelerimizin hepsine Forum üzerinden özel bir mesaj gönderdik. İsminiz listede varsa mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer kazananlardansanız size gönderdiğimiz mesaja yanıt verip isim ve soyisminizi paylaşmayı unutmayın. Kazananlardan bugün 23:59'a kadar dönmeyen olursa hakkınız yedek listesindeki isimlere geçecek.
Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?
Ön gösterim 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:30’da Cinetech Torun Center’da gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kazananlar
- Kill or Be Killed
- *planet*
- ardatasci1981
- metehan_bera
- vjdrsjejv
- Barbaros1071
- chakal131
- theVerge
- ryder_903
- CXath1
Yedek Talihliler
- ozgur606
- ulvi1976
- FriedhelmWilhelm
- zafer1982
- mycafem
- anzubesti
- Ceomhs
- eminxconan
- psi20
- Amedra
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: