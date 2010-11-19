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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie 260MB/saniye dosya transfer hızına sahip harici SSD sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie 260MB/saniye dosya transfer hızına sahip harici SSD sürücüsünü duyurdu
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Depolama çözümleri üreticisi LaCie, FastKey adını verdiği taşınabilir SSD sürücüsünü duyurdu. 27 x 104 x 9 mm boyutlarında ve 33 gram ağırlığında olan yeni sürücü, USB 3.0 ara birimini destekliyor ve DRAM ön bellek teknolojisini kullanıyor. Desteklediği 260MB/saniye dosya transfer hızı ile dikkat çeken sürücü, beraberinde gelen yazılım ile AES 256-bit şifreleme yapıyor ve bu sayede veri günveliğine önem verenlerin ihtiyaçlarını karşılamayı vaad ediyor.

Wuala servisinden 4GB çevrimiçi depolama alanının da sunulduğu yeni depolama sürücüsü, 30GB, 60GB ve 120GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve iki yıllık garanti ile gelirken, fiyatlar modeline göre sırasıyla 150$, 250$ ve 475$ olarak belirlenmiş durumda.

LaCie 260MB/saniye dosya transfer hızına sahip harici SSD sürücüsünü duyurdu
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acbold 9 yıl
Bu ürünün incelemesini DH 'den bekliyoruz :)) usb 2.0 ve 3.0 da ayrı ayrı test sonuçları mesela süper olur.leptoplar için 5400rpm lerden kurtulmak için bi kaçış yolu adeta.donanimhaber bunu incelemesini bekliyorum :))
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Cannondale 9 yıl
hybrid diskler nasıl bileniniz varmı?
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abdulmusavvir 9 yıl
2 sene önce 19 liraya 8GB hızlı bellek aldım karfurdan, şimdi 8gb hızlı bellekler 22 lira, 2 senede yüzde 17 gibi bir artış olmuş, bu teknolojiden beklentimi baltaladılar. Blurayden kaçarken doluya tuttular, 70$'a BD-Yazıcı, 3 liradan da boş BD buldum, anca düzenim oturdu.
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Batuist 9 yıl

baba_mustafa

... 70$'a BD-Yazıcı, 3 liradan da boş BD buldum, anca düzenim oturdu.

bunları nereden bulduğunuzu öğrenebilir miyim??
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Batuist 9 yıl
yazma hızından bir haber yok!!!
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L.o.T.u.S 9 yıl
260 mb/s desteği var güzel de ona o hızda veriyi kim gönderecek .
Bilgisayar da sağlam bir ssd ve kesin usb 3 olacak ki anlam kazansın bu alet
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resler 9 yıl
Üreticiler USB3 beklemek yerine esata platformuna yönelselerdi bilgisayarına SSD alamayanlar esata flash bellekleri alıp sistem diski olarak rahatça kullanabilirdi. Halen esata tüm anakartlarla birlikte geliyor ve USB2 den fazla performans sunuyor.
Burada 3 marka esata flash sürücü için yaklaşık 2 yıl önce yapılmış bir inceleme var. 8 inci sayfada HDD, USB ve eSata için test sonuçlarını görebilirsiniz.
tomsguide.com/...
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ooppss 9 yıl
@resler
esata flsah diskler için çok kullanışlı değil..çünkü güç girişi gerekiyor..
bazı üreticiler power esata gibi birşey denedi ama oda standart olmadığı için yaygınlaşamadı
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KanKoKan 9 yıl
Bu usb veri taşıma ünitelerininde fiyatları bir noktada tıkandı, 1-2 yıl içinde 4 lükler 8 likler 5-10 dolara satılmaya başladı ama 32 gb ve sonrasının fiyatları durdu inmiyor.
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berkaylive 9 yıl

KanKoKan

Bu usb veri taşıma ünitelerininde fiyatları bir noktada tıkandı, 1-2 yıl içinde 4 lükler 8 likler 5-10 dolara satılmaya başladı ama 32 gb ve sonrasının fiyatları durdu inmiyor.

aynen katılıyorum cd gibi satlıyor 4gb lar ama 8-16-32 dedinmi hala pahalı
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