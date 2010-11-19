LaCie 260MB/saniye dosya transfer hızına sahip harici SSD sürücüsünü duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi LaCie, FastKey adını verdiği taşınabilir SSD sürücüsünü duyurdu. 27 x 104 x 9 mm boyutlarında ve 33 gram ağırlığında olan yeni sürücü, USB 3.0 ara birimini destekliyor ve DRAM ön bellek teknolojisini kullanıyor. Desteklediği 260MB/saniye dosya transfer hızı ile dikkat çeken sürücü, beraberinde gelen yazılım ile AES 256-bit şifreleme yapıyor ve bu sayede veri günveliğine önem verenlerin ihtiyaçlarını karşılamayı vaad ediyor.

Wuala servisinden 4GB çevrimiçi depolama alanının da sunulduğu yeni depolama sürücüsü, 30GB, 60GB ve 120GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve iki yıllık garanti ile gelirken, fiyatlar modeline göre sırasıyla 150$, 250$ ve 475$ olarak belirlenmiş durumda.