LaCie 260MB/saniye dosya transfer hızına sahip harici SSD sürücüsünü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Depolama çözümleri üreticisi LaCie, FastKey adını verdiği taşınabilir SSD sürücüsünü duyurdu. 27 x 104 x 9 mm boyutlarında ve 33 gram ağırlığında olan yeni sürücü, USB 3.0 ara birimini destekliyor ve DRAM ön bellek teknolojisini kullanıyor. Desteklediği 260MB/saniye dosya transfer hızı ile dikkat çeken sürücü, beraberinde gelen yazılım ile AES 256-bit şifreleme yapıyor ve bu sayede veri günveliğine önem verenlerin ihtiyaçlarını karşılamayı vaad ediyor.
Wuala servisinden 4GB çevrimiçi depolama alanının da sunulduğu yeni depolama sürücüsü, 30GB, 60GB ve 120GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve iki yıllık garanti ile gelirken, fiyatlar modeline göre sırasıyla 150$, 250$ ve 475$ olarak belirlenmiş durumda.
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bunları nereden bulduğunuzu öğrenebilir miyim??
Bilgisayar da sağlam bir ssd ve kesin usb 3 olacak ki anlam kazansın bu alet
Burada 3 marka esata flash sürücü için yaklaşık 2 yıl önce yapılmış bir inceleme var. 8 inci sayfada HDD, USB ve eSata için test sonuçlarını görebilirsiniz.
tomsguide.com/...
esata flsah diskler için çok kullanışlı değil..çünkü güç girişi gerekiyor..
bazı üreticiler power esata gibi birşey denedi ama oda standart olmadığı için yaygınlaşamadı
aynen katılıyorum cd gibi satlıyor 4gb lar ama 8-16-32 dedinmi hala pahalı