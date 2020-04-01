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    Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı

    İtalyan otomobil devi Lamborghini, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman üretmeye başladı. Şirket döşeme bölümünde maske, Ar-Ge departmanında ise koruyucu yüz kalkanı üretimi yapıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı
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    İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı mücadelede veren Bologna'daki Sant'Orsola-Malpighi hastanesi için tıbbi maske ve koruyucu yüz kalkanı üretmeye başladı.

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    İtalyan dev Sant'Agata Bolognese'de bulunan fabrikasının bazı bölümlerini bu iş için yeniden düzenledi. Konuyla ilgili tüm detaylar ve üretim sürecinin başladığını gösteren fotoğraflar Lamborghini'nin resmi web sitesinde paylaşıldı.

     

    Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı
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    "Bu savaşı birlikte kazanacağız"

    Şirketin döşeme bölümünde her gün 1.000 adet tıbbi maske üretilecek. Araştırma ve geliştirme departmanında ise 3D yazıcılar kullanılarak günde 200 adet polikarbonat koruyucu yüz kalkanı üretimi yapılacak.

    Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'nin açıklamaları şu şekilde:

    "Böyle bir acil durumda, üzerimize düşeni yapma ihtiyacını hissediyoruz. Bu nedenle, yıllarca işbirliği yaptığımız bir kurum olan Sant'Orsola-Malpighi Hastanesini desteklemeye karar verdik. Bu savaşı birlik içinde olarak ve her gün bu salgınla mücadele edenleri destekleyerek birlikte kazanacağız."



    https://www.lamborghini.com/en-en/news/covid-19-lamborghini-is-producing-surgical-masks-and-medical-shields Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mion 1 hf. en beğenilen
    yozdilin kitabına 2500tl bayılanlara gösterin bunu sıraya girerler
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    nazek (mustafa salar) 1 hf. Mion
    Arkadaş bi bitmediniz gittiniz.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    fabrikalarını kapatınca maske işine girdiler
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    DH Misafiri 6 gün
    O bizim ülkemize özgü. Adamlar hastaneye destek için üretiyorlar piyasaya sürmüyorlar. Herkes bizdeki gibi fırsatçı değil.
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    Mion 1 hf. en beğenilen
    yozdilin kitabına 2500tl bayılanlara gösterin bunu sıraya girerler
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    nazek (mustafa salar) 1 hf. Mion
    Arkadaş bi bitmediniz gittiniz.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Türkiynin de önde gelen tekstil üreticileri de maske üretmeli. En azindan bulasmayi azaltmak icin insanlarin kullanip sonra yikayabilecegi kumas maskelerden
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    WB 1 hf.
    For exclusive customers..
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