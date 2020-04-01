Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı

Tam Boyutta Gör

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı mücadelede veren Bologna'daki Sant'Orsola-Malpighi hastanesi için tıbbi maske ve koruyucu yüz kalkanı üretmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını, dizüstü bilgisayar satışlarını artırmaya devam edecek"

İlginizi Çekebilir

PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme]

İtalyan dev Sant'Agata Bolognese'de bulunan fabrikasının bazı bölümlerini bu iş için yeniden düzenledi. Konuyla ilgili tüm detaylar ve üretim sürecinin başladığını gösteren fotoğraflar Lamborghini'nin resmi web sitesinde paylaşıldı.

Şirketin döşeme bölümünde her gün 1.000 adet tıbbi maske üretilecek. Araştırma ve geliştirme departmanında ise 3D yazıcılar kullanılarak günde 200 adet polikarbonat koruyucu yüz kalkanı üretimi yapılacak.

Lamborghini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'nin açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir acil durumda, üzerimize düşeni yapma ihtiyacını hissediyoruz. Bu nedenle, yıllarca işbirliği yaptığımız bir kurum olan Sant'Orsola-Malpighi Hastanesini desteklemeye karar verdik. Bu savaşı birlik içinde olarak ve her gün bu salgınla mücadele edenleri destekleyerek birlikte kazanacağız."

https://www.lamborghini.com/en-en/news/covid-19-lamborghini-is-producing-surgical-masks-and-medical-shields

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.