Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lan Warrior: LanParty tutkunu oyunculara özel bilgisayar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lan Warrior: LanParty tutkunu oyunculara özel bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncular için hazırladığı özel sistemlerle tanınan iBuyPower, ülkemizde yaygın anlamda yapılıyor olmasa da yurt dışında oldukça popüler olan LanParty oyun turnuvularına sık sık katılan kullanıcılar için hazırladığı yeni sistemini duyurdu. Firmanın Lan Warrior olarak isimlendirdiği yeni sistem ana hatları itibariyle Shuttle gibi üreticilerce hazırlanan SFF sistemlerden daha büyük görünse de tasarım özellikleri itibariyle konvensiyonel masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha taşınabilir bir yapıda.

Lan Warrior: LanParty tutkunu oyunculara özel bilgisayar
Tam Boyutta Gör

Agresif tasarımlarıyla öne çıkan NZXT imzalı özel kasa içerisine inşa edilen sistemin tepe versiyonu 3.2GHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisi ile geliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ayrıca tercihe göre Radeon HD 4870 X2 veya GeForce GTX 295 gibi çift grafik işlemcili ekran kartlarıyla konfigüre edilebilen sistemin 999$'lık etikete sahip baz versiyonu Core i7 920 işlemci, 3GB bellek ve GeForce 9500GT ile gelirken, tepe modelde X-Fi ve Killer K1 gibi özel ses ve ağ kartlarına da yer verildiği belirtiliyor.

Lan Warrior: LanParty tutkunu oyunculara özel bilgisayar
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StreamRolleR 10 yıl
1000 dolarlık olanı almak bence çok akıllıca onu al üstüne bi gtx 275 fln al 500 liraya al sana pc uçuk olana o kadar par verilmez saçma yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 10 yıl
Cok hos duruyor ....

Boyle bir makinam olmasini isterdim ......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
9500'lü sistem "tatminkâr"ları hedef alıyor. Gerisi zaten uçuk...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
Lanparty tutkunları için işlemci i7; fakat ekran kartı 9500 GT ;) Onboard koysaydınız daha mantıklı olurdu ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Bizim yerli firmalar'a mı özenmiş ne yapmış bu

Hani, Q6600 işlemci koyarlar Ekran Kartı da x1550 falan olur ya


9500GT ne demek yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thehunt 10 yıl
rampage lerde ses kartı harici değilmi sanki logo benziyo ama anlayamadım bende..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çok şık bir tasarım ama renk uyumu daha harika...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 10 yıl
Hocam kasa sadece bunun için mi tasarlanmış ?
Satılıyormu ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winnerS 10 yıl
Anakartı Rampage Gene gibi gözüküyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
guzel gorunuyor, montaj işi kolay yapılıyorsa bu tip kasalar birçok kişi tarafından alınabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Diablo 10 yıl
Çok hoş bi tasarım olmuş, siyah - kırmızı çok güzel görünüyor.


Bilgisayar dediğin böyle olacak, bizim kasalar yerinden kalkmıyor nerde lan party yapıyosun, taksi tutmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DnR 10 yıl
Keşke benim olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Temren 10 yıl
9500 gt biraz düşük kalmış sanki bunun için.. Sonuçta direk oyun için toplanmış bir alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8960 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilgisayar, pc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Grand Theft Auto: Chinatown Wars 10 yıl MSI X-Slim X340 Lansmanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim