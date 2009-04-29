Lan Warrior: LanParty tutkunu oyunculara özel bilgisayar

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Yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncular için hazırladığı özel sistemlerle tanınan iBuyPower, ülkemizde yaygın anlamda yapılıyor olmasa da yurt dışında oldukça popüler olan LanParty oyun turnuvularına sık sık katılan kullanıcılar için hazırladığı yeni sistemini duyurdu. Firmanın Lan Warrior olarak isimlendirdiği yeni sistem ana hatları itibariyle Shuttle gibi üreticilerce hazırlanan SFF sistemlerden daha büyük görünse de tasarım özellikleri itibariyle konvensiyonel masaüstü bilgisayarlara kıyasla daha taşınabilir bir yapıda.

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Agresif tasarımlarıyla öne çıkan NZXT imzalı özel kasa içerisine inşa edilen sistemin tepe versiyonu 3.2GHz'de çalışan Core i7 965 Extreme Edition işlemcisi ile geliyor. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ayrıca tercihe göre Radeon HD 4870 X2 veya GeForce GTX 295 gibi çift grafik işlemcili ekran kartlarıyla konfigüre edilebilen sistemin 999$'lık etikete sahip baz versiyonu Core i7 920 işlemci, 3GB bellek ve GeForce 9500GT ile gelirken, tepe modelde X-Fi ve Killer K1 gibi özel ses ve ağ kartlarına da yer verildiği belirtiliyor.

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