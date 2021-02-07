Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi

    Laparoskopik operasyonlar her ne kadar açık ameliyatlara oranla daha güvenli olmasına rağmen bu operasyonlarda da çeşitli sorunlar görülebiliyor. Olası yaralanmalara karşı yama geliştirildi.
    07 Şubat 2021, 13:30 (1 hf.)
    1b
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Laparoskopi olarak adlandırılan ve genelde batın ( karın ) içerisine birkaç santimetrelik ( insizyonlar ) kesiler açılarak laparoskop adı verilen aletlerle girilen ve çeşitli operasyonların uygulandığı yöntem uzun yıllardır uygulanıyor ve bu konudaki araştırmalar devam ediyor.

    Laparoskopik operasyonlar her ne kadar açık ameliyatlara oranla daha güvenli olmasına rağmen bu operasyonlarda da çeşitli komplikasyonlar görülebiliyor. Şimdi ise MIT kurumu araştırmacıları olası yaralanmalara karşı kullanılabilecek cerrahi yama geliştirdi.

    Origami

    Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Origami yönteminden esinlenen araştırmacılar mevut olarak kullanılan laparoskopik aletlerin uç kısmına etraflıca katlanmış yama eklemekle birlikte laparoskopik aletler zedelenen bölgeye veya dokuya ulaştığında ilgili kısma baskı uygulanıyor ve yama katlanmış yapısını kaybediyor böylece ilgili dokuyu koruyor ve dokunun iyileşmesine yardımcı oluyor. Daha sonra biyolojik olarak uyumlu olan yama zararsız bir şekilde bozunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi

    Son olarak yamada 3 farklı katman bulunduğunu orta katmanda NHS esterleri içeren yapışkan hidrojel bulunduğunu ve söz edilen kısmın nemli ortamlarda nemi absorbe ederek yumuşak, esnek ve elastik bir yapı kazandığını ekleyelim. Böylece hidrojel yapısında bulunan esterler dokunun yüzeyindeki bileşenlere sıkı bir şekilde bağlanıyor ve bandajın alt katmlanlarında bulunan yağ tabakası sayesinde ilgili bandajın ilgili dokuya ulaşma sürecinde diğer dokulara yapışması önlenmiş oluyor. İlgili dokuya ulaşıldığında ise laparoskopik aletle yağ dışarı akıtılıyor ve yapışkan orta tabaka ilgili dokuyla temas ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Yapay aorta geliştirildi"

    Bandajın üst tabakasında ise iyonik film tabakası ulunuyor ve hem negatif hem de pozitif yükle yüklenmiş iyonları içeren film tabakası su moleküllerini kendine doğru çekiyor ve böylece ilgili dokunun çeşitli mikroorganizmalara ve bakterilere karşı korunması sağlanıyor.

    Geliştrilen bandaj domuzlarda zedelenmiş trakea ( soluk borusu ), özefagus ( yemek borusu ), aorta ( damar ) ve bağırsaklarda test edildi. Bandaj uygulandıktan 1 ay sonra dokularda herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.

    Yeni araştırma Advanced Science adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202007667 https://news.mit.edu/2021/origami-inspired-medical-patch-sealing-internal-injuries-0202 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi
    2 gün
    Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi
    2 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor 1 hf. ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini 1 hf. İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi Sonraki Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir 1 hf. Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı 1 hf. GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor 1 hf. Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor 1 hf. Kahve yapan robot barista 1 hf. Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor 1 hf. Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı 1 hf. Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor 1 hf. Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 12: Lovecraft Country 1 hf. ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak 1 hf. 12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın 1 hf. Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek 1 hf. Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor 1 hf. Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir 1 hf. Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız