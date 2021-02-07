Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi

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Laparoskopi olarak adlandırılan ve genelde batın ( karın ) içerisine birkaç santimetrelik ( insizyonlar ) kesiler açılarak laparoskop adı verilen aletlerle girilen ve çeşitli operasyonların uygulandığı yöntem uzun yıllardır uygulanıyor ve bu konudaki araştırmalar devam ediyor.

Laparoskopik operasyonlar her ne kadar açık ameliyatlara oranla daha güvenli olmasına rağmen bu operasyonlarda da çeşitli komplikasyonlar görülebiliyor. Şimdi ise MIT kurumu araştırmacıları olası yaralanmalara karşı kullanılabilecek cerrahi yama geliştirdi.

Origami

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Origami yönteminden esinlenen araştırmacılar mevut olarak kullanılan laparoskopik aletlerin uç kısmına etraflıca katlanmış yama eklemekle birlikte laparoskopik aletler zedelenen bölgeye veya dokuya ulaştığında ilgili kısma baskı uygulanıyor ve yama katlanmış yapısını kaybediyor böylece ilgili dokuyu koruyor ve dokunun iyileşmesine yardımcı oluyor. Daha sonra biyolojik olarak uyumlu olan yama zararsız bir şekilde bozunuyor.

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Son olarak yamada 3 farklı katman bulunduğunu orta katmanda NHS esterleri içeren yapışkan hidrojel bulunduğunu ve söz edilen kısmın nemli ortamlarda nemi absorbe ederek yumuşak, esnek ve elastik bir yapı kazandığını ekleyelim. Böylece hidrojel yapısında bulunan esterler dokunun yüzeyindeki bileşenlere sıkı bir şekilde bağlanıyor ve bandajın alt katmlanlarında bulunan yağ tabakası sayesinde ilgili bandajın ilgili dokuya ulaşma sürecinde diğer dokulara yapışması önlenmiş oluyor. İlgili dokuya ulaşıldığında ise laparoskopik aletle yağ dışarı akıtılıyor ve yapışkan orta tabaka ilgili dokuyla temas ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yapay aorta geliştirildi"

Bandajın üst tabakasında ise iyonik film tabakası ulunuyor ve hem negatif hem de pozitif yükle yüklenmiş iyonları içeren film tabakası su moleküllerini kendine doğru çekiyor ve böylece ilgili dokunun çeşitli mikroorganizmalara ve bakterilere karşı korunması sağlanıyor.

Geliştrilen bandaj domuzlarda zedelenmiş trakea ( soluk borusu ), özefagus ( yemek borusu ), aorta ( damar ) ve bağırsaklarda test edildi. Bandaj uygulandıktan 1 ay sonra dokularda herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı.

Yeni araştırma Advanced Science adlı dergide yayımlandı.

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