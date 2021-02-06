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    Yapay aorta geliştirildi

    EPFL kurumu araştırmacıları kanın pompalanmasını sağlayan hatta transplantasyon ihtiyacını ortadan kaldırabilecek yapay aorta ( damar ) geliştirdi. Araştırma Advanced Science dergisinde yayımlanlandı.
    06 Şubat 2021, 14:30 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yapay aorta geliştirildi
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    İnsan vücudundaki dolaşımın ana organı olan kalp hasarlandığı zaman kendisini yenileyemiyor ve genelde çeşitli patolojiler nedeniyle gelişebilen kalp yetmezliklerinin ileri evrelerinde kalbin bir bütün olarak transplante ( nakil ) edilmesi gerekiyor. Şimdi ise İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan École polytechnique fédérale de Lausanne ( EPFL ) kurumu araştırmacıları kanın pompalanmasını sağlayan ve hatta transplantasyon ihtiyacını ortadan kaldırabilecek yapay aorta ( damar ) geliştirdi.

    Herhangi bir patoloji sebebiyle hasar gören kalp dokusunda skar ( yara ) dokusu oluşabiliyor. Bu doku akut ( kısa ) dönemde kalbin dokusunun ve yapısının korunmasını sağlıyor ancak bahsi geçen doku kasılamadığı için kronik dönemde sorunlara yol açabiliyor. Bu durum sebebiyle de kalp eskisi kadar efektif ( etkili ) kasılamıyor ve kalp yetmezliği gelişebiliyor. Kalp yetmezlğinin ileri evrelerinde transplantasyon ihtiyacı oluyor ve kalp organ olarak da kolay kolay temin edilemiyor.

    Aorta

    Aorta veya aort olarak adlandırılan, kalbin ana damarlarından birisini oluşturan damar, oldukça elastik olmakla birlikte kalpte bulunan kanın perifere ( uzak ) ulaştırılmasında görev alıyor.

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    Araştırmacıların geliştirdiği yapay aortanın kalbin kasılma yükünü azaltacağı ve kalpteki yüklenmeyi düşüreceği belirtiliyor. Son olarak geliştirilen aortanın çevresinde bir dizi elektrot bulunan silikon tüpten yapıldığını ve aortik valf olarak adlandırılan yapının üzerine transplante ( nakil ) edilebileceğini belirtelim. Elektrik akımı uygulanan tüp genişliyor ve daha fazla kan tutabiliyor. Daha sonra elektrik akımı kesiliyor ve tüp daralıyor, böylece kan pompalanmış oluyor.

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    Araştırma ekibi geliştirilen yapıyı laboratuvar ortamında insan dolaşım sistemi modelleri üzerinde test etti ve yapılan incelemeler sonucunda geliştirilen yapay aortanın kullanılan kardiyak enerjiyi %5.5 oranında azalttığı tespit edildi.

    Yeni araştırma Advanced Science adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://actu.epfl.ch/news/artificial-aorta-can-reduce-patients-blood-pressur/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202001974 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Doktortutuklu (fth Atay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamların uğraştığı bu nice güzel şeyleri görünce tv de hergün gördüğüm siyasetçilerden midem bulanıyor. Önümüzdeki EN BÜYÜK engel ne çok da zor bi soru değil galiba.
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