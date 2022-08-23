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    İlk taktiksel lazer silah sistemi HELIOS, ABD donanmasına teslim edildi

    60+ kW sınıfı lazer silah sistemi HELIOS, ABD donanmasına teslim edildi. Sistemin mevcut gemilere entegre çalışmalarına başlandı.                                
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    HELIOS ABD donanması

    Lockheed Martin, entegre optik dazzler ve gözetleme sistemine sahip ilk 60+ kW sınıfı yüksek enerjili lazerin (HELIOS) ABD donanmasına teslim edildiğini duyurdu. HELIOS sistemi, mevcut gemilere entegre edilecek ve gemilere yönlendirilmiş enerji yeteneği kazandıran ilk taktiksel lazer silah sistemi olma özelliğini taşıyor.

    İlk 60+ kW sınıfı yüksek enerjili lazer silah sistemi

    HELIOS 60+ kW sınıfı çok işlevli lazer silahı, önceki testlerde olduğu gibi ABD donanması gemilerinde deneme olarak değil, gemilere tam entegre edilebilen ve ölçeklenebilen operasyonel taktiksel sistem olarak konuşlandırılacak.

    HELIOS, diğer lazer silahları gibi atış başına düşük maliyetle (ekipman maliyetleri hesaba katılmadığında) birden fazla hedefe ışık hızında ışın gönderebiliyor ve güç olduğu sürece sınırsız mühimmat kaynağına sahip. HELIOS’un farklı olduğu nokta, sadece hedefleri yok etmek için kullanılmıyor. ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) uygulamaları için uzun mesafeden verilerin toplanmasında da fayda sağlıyor. Lockheed’e göre bu, HELIOS’u filo koruması için katmanlı savunma mimarisinin önemli bir unsuru haline getiriyor.

    HELIOS lazer silah sistemi
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    Phalanx yakın savunma silah sistemi (CIWS) ve Rolling Airframe Missile (RAM) dahil ABD donanması savaş gemilerinde halihazırda konuşlandırılmış birçok silah, küçük teknelere ve insansız hava araçlarına karşı HELIOS ile benzer güce sahip. HELIOS, daha büyük ve daha hızlı hava araçlarını ve füzeleri de hedef alabiliyor. Phalanx, 20 - 30 saniye boyunca sürekli atış yapabiliyor, RAM de sınırlı sayıda füzeye sahip. HELIOS, yerleşik elektrik üretim sistemini kullanarak teoride sınırsız sayıda atış yapabiliyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/military/us-navy-delivery-tactical-lockheed-martin-laser-weapon/ https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2022/august/12081-lockheed-martin-delivered-to-the-u-s-navy-first-tactical-laser-weapon-system-helios.html
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