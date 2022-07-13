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    Savaş uçaklarında yeni dönem: ABD, savaş uçaklarında lazer silahı test ediyor

    ABD Hava Kuvvetleri, SHiELD programı kapsamında LANCE isimli yüksek enerjili bir lazer silahı test ediyor. Başta F-16 ve F-35'lere entegre edilecek LANCE, uçağa gelen füzeleri imha edecek.
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    ABD, savaş uçaklarında lazer silahı test ediyor
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    Breaking Defense tarafından yakın bir zamanda yayınlanan rapor, Lockheed Martin'in LANCE isimli podlu formda taşınabilen yüksek enerjili lazer silahını, ABD Hava Kuvvetlerine teslim ettiğini doğruladı.

    Artık savaş uçaklarında lazer silahlar kullanılacak

    Lockheed Martin şirketi tarafından geliştirilen LANCE, Hava Kuvvetlerinin SHiELD programı kapsamında Kasım 2017'den beri geliştirilen yüksek enerjili bir lazer silah. LANCE'ın kısaltması ise "Yeni nesil kompakt ortamlar için lazer gelişmeleri" anlamına gelmekte. Bu yeni lazer silahın, küçük ve hafif olmasıyla birlikte önceki lazer silahlara kıyasla daha az güç gerektirmesi savaş uçaklarına entgre edilmesini de kolaylaştıracak.

    ABD, savaş uçaklarında lazer silahı test ediyor
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    Başta F-16 ve F-35 olmak üzere savaş uçaklarına entegre edilecek LANCE, yerden veya havadan uçağa doğru gelen füzelerin imhasında kullanılacak. Henüz test aşamasında olan LANCE'ın bir sonraki aşaması hakkında konuşan Lockheed Martin yöneticilerinden Tyler Griffin, LANCE'ın ısıtma ve soğutmayı yönetmek için bir termal sistemle entegre edileceğini söyledi. Griffin yaptığı açıklamalarda ayrıca LANCE'ın, Lockheed Martin'in bugüne kadar ürettiği güç sınıfının en küçük, en hafif, yüksek enerjili lazeri olduğunu da söyledi.

    ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada 2021 yılına kadar bir savaş uçağı üzerinde lazer silahını test etmeyi planladığını söylemişti. Ancak bazı sorunların ve COVID-19 salgınının ortaya çıkması projeyi aksattı. Projenin zaman çizelgesi şimdilik belirsiz olsa da Lockheed Martin, LANCE'ı 2025 yılına kadar savaş uçaklarında görmeyi beklediğini söyledi. LANCE sisteminin ne zaman aktif atış testlerine başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

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