Left 4 Dead'i geliştiren stüdyonun yeni oyunu Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı.

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Left 4 Dead gibi co-op olarak oynanan, hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood'da ekip olarak yine zombi tarzında canavarlarla savaştığınız ve dünyanızı tekrar ele geçirmeye çalıştığınız bir yapım. Oyunun mağaza sayfaları henüz açılmadı. Buraya tıklayarak oyunun resmi sitesine ulaşabilirsiniz.

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Back 4 Blood, 22 Haziran 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için yayınlanacak. Oyunun fragmanını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Fragman

Oynanış Fragmanı

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