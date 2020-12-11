Left 4 Dead'i geliştiren stüdyonun yeni oyunu Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı.
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Left 4 Dead gibi co-op olarak oynanan, hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood'da ekip olarak yine zombi tarzında canavarlarla savaştığınız ve dünyanızı tekrar ele geçirmeye çalıştığınız bir yapım. Oyunun mağaza sayfaları henüz açılmadı. Buraya tıklayarak oyunun resmi sitesine ulaşabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor
Back 4 Blood, 22 Haziran 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için yayınlanacak. Oyunun fragmanını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Fragman
Oynanış Fragmanı
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