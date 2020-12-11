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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Left 4 Dead'i geliştiren stüdyonun yeni oyunu Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı

    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan ve Steam indirimleri sayesidne artık neredeyse herkesin sahip olduğu Left 4 Dead'in geliştirici stüdyosundan aynı tarzda yeni oyun: Back 4 Blood
    1 hf.
    2,6b
    3
    11
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Left 4 Dead'i geliştiren stüdyonun yeni oyunu Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı

    Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Turtle Rock Studios'un yaptığı Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı.

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    Left 4 Dead gibi co-op olarak oynanan, hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood'da ekip olarak yine zombi tarzında canavarlarla savaştığınız ve dünyanızı tekrar ele geçirmeye çalıştığınız bir yapım. Oyunun mağaza sayfaları henüz açılmadı. Buraya tıklayarak oyunun resmi sitesine ulaşabilirsiniz.

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    Back 4 Blood, 22 Haziran 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam ve Epic Games Store için yayınlanacak. Oyunun fragmanını ve oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Fragman

    Oynanış Fragmanı



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Çılgın pilot 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E bu left 4 dead değil mi zaten?
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    JosefStone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vuruş hissiyatı mobil oyundan hallice olmakla birlikte L4D gibi gerilimli olmasını beklediğimiz atmosfer tam tersi arcade duruyor ve bunlar bile beklentilerimi düşürmeme yetti. Workshop entegrasyonu sağlanırsa ve oyunun multiplayer kısmını güzel ayarlarlarsa bu oyun tutabilir.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç heyecanlandırmadı. Türü seven arkadaşlara warhammer dark tide’a bakmalarını öneririm
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zombi dediğin şey
    emekli maaşı kuyruğundaki gibi
    yavaş hareket etmesi gerekmez mi !?
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    SilentHunterHD 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    left 4 dead 2 remastered
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    L4D 3
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her zaman gideri var yeter ki o kasvetli korkutucu havayı versinler gece geçmesi daha iyi ikinci oyunda gereksiz fazla gündüz vardı.
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    kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peşinizi bırakmayan çığlık atan cadı kadın zombiyi de kadroya bekliyoruz.
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    Çılgın pilot 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E bu left 4 dead değil mi zaten?
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bana bir mangayı hatırlattı; The Last Human/Moshi Fanren, Özellikle o dev yaratık mangadaki deve çok benziyor gerçi buradaki onun yanında hamsi kalır ama :)
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi duruyor.
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    left for dead, back 4 blood ve Yazılım
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