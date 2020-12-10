Microsoft, ilk kez Xbox kullananların %40'ının Xbox Series S'i seçtiğini açıkladı

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Bugün, yeni nesil konsollardan Xbox Series'in birinci ayı. Konsol çıkalı tam bir ay oldu ve iyisiyle kötüsüyle oyuncular bir süredir kullanıyor. Bildiğiniz üzere Microsoft, bu nesilde iki farklı konsol ile nesle başladı. Bunlardan biri daha güçlü olan Xbox Series X, diğeri ise fiyat performans ürünü olan Xbox Series S.

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Bu konsolların hitap ettiği kitle de elbette birbirinden farklı. Genel olarak güç ve yüksek kalite isteyenlerin tercihi Xbox Series X olurken, oyuna çok fazla vakit ayıramayan ve çok da para harcamak istemeyen oyuncular Xbox Series S'i tercih etti. Elbette vergiler ve döviz kuru sebebiyle bizim ülkemizdeki hitap kitlesi çok daha farklı. Zengin olanlar Xbox Series X, az da olsa parası olanlar ve oyun oynamak isteyenler Xbox Series S tercih etti. Genel bir örnek verdiğimizi hatırlatalım.

Microsoft'un son açıklaması ile de enteresan bir istatastik öğrenmiş olduk. İlk kez Xbox kullanan oyuncuların %40'ı Xbox Series S'i tercih etmiş. Xbox Series S'in muhteşem bir başarı veya çok doğru bir hamle olduğunu söylemek güç bu istatistiğe göre ancak yine de gayet yeterli bir yüzde olduğunu söylemek gerek. Microsoft, Series S ile amaçladığı duruma biraz ulaşmış gibi duruyor.

Xbox Series S'in fiyatı buradaki yüzde de büyük bir pay sahibi büyük ihtimalle. Xbox Series S yurt dışında 300 dolar, ülkemizde ise 5399 TL. Xbox Series X ise yurt dışında 500 dolar, ülkemizde 8299 TL.

https://www.gamesradar.com/microsoft-says-40-of-first-time-xbox-users-are-playing-on-xbox-series-s/

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