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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, ilk kez Xbox kullananların %40'ının Xbox Series S'i seçtiğini açıkladı

    Microsoft'un yeni nesilde piyasaya sürdüğü Xbox Series konsollarının fiyat performans ürünü olan Xbox Series S ile ilgili yeni bir istatistik paylaştı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft, ilk kez Xbox kullananların %40'ının Xbox Series S'i seçtiğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Bugün, yeni nesil konsollardan Xbox Series'in birinci ayı. Konsol çıkalı tam bir ay oldu ve iyisiyle kötüsüyle oyuncular bir süredir kullanıyor. Bildiğiniz üzere Microsoft, bu nesilde iki farklı konsol ile nesle başladı. Bunlardan biri daha güçlü olan Xbox Series X, diğeri ise fiyat performans ürünü olan Xbox Series S.

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    Bu konsolların hitap ettiği kitle de elbette birbirinden farklı. Genel olarak güç ve yüksek kalite isteyenlerin tercihi Xbox Series X olurken, oyuna çok fazla vakit ayıramayan ve çok da para harcamak istemeyen oyuncular Xbox Series S'i tercih etti. Elbette vergiler ve döviz kuru sebebiyle bizim ülkemizdeki hitap kitlesi çok daha farklı. Zengin olanlar Xbox Series X, az da olsa parası olanlar ve oyun oynamak isteyenler Xbox Series S tercih etti. Genel bir örnek verdiğimizi hatırlatalım.

    Microsoft'un son açıklaması ile de enteresan bir istatastik öğrenmiş olduk. İlk kez Xbox kullanan oyuncuların %40'ı Xbox Series S'i tercih etmiş. Xbox Series S'in muhteşem bir başarı veya çok doğru bir hamle olduğunu söylemek güç bu istatistiğe göre ancak yine de gayet yeterli bir yüzde olduğunu söylemek gerek. Microsoft, Series S ile amaçladığı duruma biraz ulaşmış gibi duruyor.

    Xbox Series S'in fiyatı buradaki yüzde de büyük bir pay sahibi büyük ihtimalle. Xbox Series S yurt dışında 300 dolar, ülkemizde ise 5399 TL. Xbox Series X ise yurt dışında 500 dolar, ülkemizde 8299 TL.



    https://www.gamesradar.com/microsoft-says-40-of-first-time-xbox-users-are-playing-on-xbox-series-s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    299 dolar 2.352,26 Türk Lirası abi iki kat vergi mi olur ya sandıkta vergi iadesi belli olur yüzde kaç
    Yanıtla +22
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    metamm (Mustafa Çeliköz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acele etmeyin stoklara girince amazon üzerinden vergi dahil 2900 TL civarına alınabilecek.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yok 360p de açıyor, adamın yaptığı yoruma bak. git alamadığın ps5 ile hayal kur!
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Series S 576p çözünürlüğe kadar düşüyor. Güçsüz ve daha az Ram olması xbox oyunlarını da kötü etkiliyor. Halo ertelendi ve grafikleri kötü. Başka da oyun yok zaten
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Series s güzel de hafızası çok düşük
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hata yapmışlar
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    metamm (Mustafa Çeliköz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acele etmeyin stoklara girince amazon üzerinden vergi dahil 2900 TL civarına alınabilecek.
    Yanıtla +4
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bence series s çok mantıklı çünkü 1080p televizyon yada monitör kullananlar muhtemelen 3 yıl içersinde 4k yada 8k televizyona yada monitöre geçicek bundan dolayı series s alanların series x'e geçeceğini düşünüyorum buda xbox ın 2 kere konsol satacağı anlamına gelicek bu adamlar zeki
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    olzii (Olcay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    3 yıl sonra x'in üzeri seri bile çıkartırlar. 4. nesilde one'dan sonra one s ve onex çıktı. Ps zaten 1'den beri bunu yapıyor 4. nesilde ps 4 ten sonra slim ve pro çıkardı.

    Yani playstation'da xbox'ta bu nesilde daha gelişmiş ara konsol çıkaracak.
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    299 dolar 2.352,26 Türk Lirası abi iki kat vergi mi olur ya sandıkta vergi iadesi belli olur yüzde kaç
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