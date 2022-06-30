Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Leica kameralı Xiaomi 12S Ultra ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı: İşte performansı

    Xiaomi, yeni amiral gemisi serisini çok yakında tanıtacak. Çinli şirket Leica kameraya sahip Xiaomi 12S Ultra'nın çekim performansı hakkında fikir verecek birkaç örnek fotoğraf yayınladı.
    7

    Leica kameralı Xiaomi 12S Ultra ile çekilmiş örnek fotoğraflar
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi başkanı Lei Jun, kişisel sosyal medya hesabında Xiaomi 12S serisi bir akıllı telefonun kamerasıyla çekilmiş birkaç örnek fotoğraf yayınladı. Büyük olasılıkla Xiaomi 12S Ultra modeliyle çekilmiş karelerden bahsediyoruz.

    Çinli şirket daha önce, Xiaomi 12S Ultra'da 1 inçlik yeni Sony IMX989 görüntü sensörüne yer verileceğini resmen doğrulamıştı. Firma, sensörün daha fazla ışık girişi, daha hızlı odaklama ve daha iyi dinamik aralık performansı sağlayacağını iddia ediyor.

    Leica kameralı Xiaomi 12S Ultra ile çekilmiş örnek fotoğraflar
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi ve Sony birlikte geliştirdi

    Xiaomi ve Sony tarafından ortaklaşa geliştirilen Sony IMX989 görüntü sensörünün geliştirme maliyeti 15 milyon dolar. Lei Jun, çok yakında resmiyet kazanacak yeni akıllı telefonlarını tanımlamak için şu ifadeleri kullanmıştı:

    • Xiaomi 12S: Küçük amiral gemisi
    • Xiaomi 12S Pro: Üst düzey bir amiral gemisi
    • Xiaomi 12S Ultra: Kamera performansına odaklı amiral gemisi

    Leica kameralı Xiaomi 12S Ultra ile çekilmiş örnek fotoğraflar
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni Xiaomi 12S serisinin tanıtımını 4 Temmuz'da gerçekleştirecek. Üç akıllı telefonun da Snapdragon 8 Plus Gen 1 platformunu temel alaccağı bildirilirken, Xiaomi 12S Pro'nun ayrıca bir Dimensity 9000 versiyonu da olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Profil resmi
    _Dominic_Toretto_ 23 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız