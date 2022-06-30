Leica kameralı Xiaomi 12S Ultra ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı: İşte performansı

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Xiaomi başkanı Lei Jun, kişisel sosyal medya hesabında Xiaomi 12S serisi bir akıllı telefonun kamerasıyla çekilmiş birkaç örnek fotoğraf yayınladı. Büyük olasılıkla Xiaomi 12S Ultra modeliyle çekilmiş karelerden bahsediyoruz.

Leica kameralı Xiaomi 12S serisinin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün önce eklendi

Çinli şirket daha önce, Xiaomi 12S Ultra'da 1 inçlik yeni Sony IMX989 görüntü sensörüne yer verileceğini resmen doğrulamıştı. Firma, sensörün daha fazla ışık girişi, daha hızlı odaklama ve daha iyi dinamik aralık performansı sağlayacağını iddia ediyor.

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Xiaomi ve Sony birlikte geliştirdi

Xiaomi ve Sony tarafından ortaklaşa geliştirilen Sony IMX989 görüntü sensörünün geliştirme maliyeti 15 milyon dolar. Lei Jun, çok yakında resmiyet kazanacak yeni akıllı telefonlarını tanımlamak için şu ifadeleri kullanmıştı:

Xiaomi 12S: Küçük amiral gemisi

Küçük amiral gemisi Xiaomi 12S Pro: Üst düzey bir amiral gemisi

Üst düzey bir amiral gemisi Xiaomi 12S Ultra: Kamera performansına odaklı amiral gemisi

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Xiaomi, yeni Xiaomi 12S serisinin tanıtımını 4 Temmuz'da gerçekleştirecek. Üç akıllı telefonun da Snapdragon 8 Plus Gen 1 platformunu temel alaccağı bildirilirken, Xiaomi 12S Pro'nun ayrıca bir Dimensity 9000 versiyonu da olacak.

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Leica kameralı Xiaomi 12S Ultra ile çekilmiş örnek fotoğraflar