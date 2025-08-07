Giriş
    Realme UI 7.0 geliyor: Android 16 alacak modeller ve özellikler belli oldu

    Realme, Android 16 güncellemesini Android ekosisteminde ilk sunan markalardan biri olacak. Güncellemenin kapsamı ve yeni özellikleri de netleşmeye başladı. İşte Android 16 alacak Realme telefonlar...

    Realme UI 7.0 geliyor: Android 16 alacak modeller ve özellikler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google, Android işletim sisteminin yeni sürümünü her yıl Ekim ayı civarında yayınlıyor. Android 16 ise çok daha erken, Haziran ayında geldi ve üreticilerin bu yöndeki çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Realme, Android 16 ile birlikte sunulacak Realme UI 7.0 için hazırlıklara başladı. İşte güncelleme alacak modeller...

    Android 16 alacak Realme telefonlar

    Android 16 tabanlı Realme UI 7.0, ilk olarak Realme GT 7 Pro modeline ulaştırılacak. Bu cihazın ardından Realme GT 7 ve GT 7T modelleri de Android 16 tabanlı Realme UI 7.0’a kavuşacak. GT 7 serisinin tamamlanmasının ardından ise GT 6 ve GT 6T ile birlikte GT 6 serisine geçilecek. Buna paralel olarak, orta seviye ve giriş segmentindeki cihazlar için de güncelleme sürecinin önceki yıllara kıyasla daha hızlı olması bekleniyor. İşte güncelleme alacak modeller:

    GT serisi: GT 7, GT 7 Pro, GT 7T, GT 7 Pro Racing, GT 6, GT 6T, GT Neo 6, Neo 6 SE, GT 5, GT 5 240W, GT 5 Pro, GT 3
    Number serisi: Realme 15, 15 Pro, 14 serisi, 13 serisi (LTE/5G), 12 serisi, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Lite, 12x
    Narzo serisi: Narzo 80 Lite, 80 Pro, 80x, Narzo 70 ailesi, Narzo N65
    Neo serisi: Neo 7, Neo 7 SE, Neo 7 Turbo, Neo 7x
    C serisi: C75, C75x, C73, C71, C67, C65, C63, C61
    P serisi: P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x, P2 Pro, P1 serisi
    Note serisi: Note 70T, Note 60, Note 60x

    Realme UI 7.0 neler sunacak?

    Android 16'nın Realme kullanıcılarına getireceği en dikkat çekici yenilikler arasında güvenliğe odaklanan Android Protection yer alıyor. Bu özellik, kötü amaçlı uygulamalardan, sahte web sitelerinden ve dolandırıcılık amaçlı aramalardan korunmaya yardımcı olacak. Ayrıca Android 16'nın "Live Updates" olarak adlandırılan ilerleme odaklı bildirim sistemi de Realme UI 7.0’a entegre edilecek.

    Bu sistem, uygulamaları açmadan devam eden etkinliklerin anlık olarak takip edilmesini sağlayacak. Realme'nin mevcut "Mini Capsule" işleviyle benzerlik gösteren bu özellik, kapsamın genişletilmesiyle daha kullanışlı hale gelecek. Yeni arayüzde ayrıca yapay zekâ destekli işlevler, yeni widget’lar, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri ve kullanıcı deneyimini iyileştiren arayüz güncellemeleri de bekleniyor.

