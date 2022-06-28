Leica kameralı Xiaomi 12S serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi bir sonraki büyük ölçekli lansman etkinliğinin tarihini açıkladı. Çinli şirket 4 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte, merakla beklenen yeni Xiaomi 12S serisini tanıtacak. Akıllı telefonların tasarımı hakkında fikir veren ilk görüntüler de yayınlandı.
Yeni seri kompakt 12S, amiral gemisi 12S Pro ve kamera performansıyla ön plana çıkacağı söylenen 12S Ultra modellerini içerecek. Her üç cihazın da Leica imzalı kameralarla karşımıza çıkacağını belirtelim. Teaser'larda da kırmızı Leica logosu dikkat çekiyor.
İki farklı işlemci detayı
Daha önce Xiaomi 12 Ultra'nın Temmuz ayında piyasaya sürüleceğine inanılıyordu, ancak şirket yepyeni bir seri çıkarmaya karar vermiş görünüyor. Akıllı telefonlar Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak. 12S Pro'nun Dimensity 9000 versiyonu da olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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