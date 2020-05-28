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    Lenovo akıllı ekran olarak kullanılabilen yeni bir tablet çıkardı

    Çinli teknoloji devi Lenovo yeni bir Android tablet duyurdu. Smart Tab M10 FHD Plus olarak adlandırılan cihaz hoparlör yuvası sayesinde akıllı ekrana dönüşebiliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo akıllı ekran olarak kullanılabilen yeni bir tablet çıkardı
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    Lenovo, 2019 yılında Smart Tab M10 isimli bir tablet çıkarmıştı. Cihaz, birlikte gelen hoparlör yuvası sayesinde bir akıllı ekran olarak da kullanılabiliyordu. Çinli şirket tabletin yeni versiyonunu duyurdu.

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    Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus, önceki modele kıyasla daha  ince çerçevelere sahip. 10.3 inç IPS ekran taşıyan cihazın ön yüzünde çift hoparlöre yer verilmiş.

    Lenovo'nun yeni tableti 2.3 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T yonga setinden güç alıyor. Ayrıca 2 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB ve 4 GB + 128 GB gibi üç farklı konfigürasyonda sunulduğunu belirtelim.

    Lenovo akıllı ekran olarak kullanılabilen yeni bir tablet çıkardı

    Haziran'da raflara çıkacak

    Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus'ın arka panelinde 8 megapiksel, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera var. Cihazın diğer özelliklerini 5.000 mAh pil, USB Type-C bağlantı noktası, SIM kart yuvası, Bluetooth 5.0 ve kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    Tabletin satışları önümüzdeki ay itibarıyla başlayacak. Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus'ın Avrupa pazarında 229 euro karşılığında satışa sunulması planlanıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/27/lenovo-smart-tab-m10-fhd-plus-gets-second-gen-model Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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