iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir

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Cowen yatırım bankasının yeni tahminine göre, iPhone 12 serisinin lansmanı en az iki ay ertelenecek. Apple'ın yeni telefonlarını herkesin beklediği gibi Eylül ayında değil de ancak Kasım sonunda piyasaya sürebileceği bildiriliyor.

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Aynı kaynaktan gelen önceki raporlar, devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle seri üretimin bir ay erteleneceğini bildiriyordu. Yeni rapor ikinci çeyrekte 35 milyon yeni iPhone üretileceğini, yani geçen yılın aynı dönemine göre %13'lük bir düşüş olacağını da öngörüyor.

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iPhone 12 fiyat tahminleri

Daha önce giriş seviyesi 5.4 inç iPhone 12'nin 649 veya 699 dolar fiyat etiketi taşıyacağına yönelik bilgiler gelmişti. Benzer özelliklere sahip 6.1 inçlik iPhone 12 ise 749 ila 799 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak.

Buna ek olarak 6.1 inç ekranlı iPhone 12 Pro'nun 999 dolar, 6.7 inç iPhone 12 Pro Max'in ise 1.099 dolar fiyatla çıkış yapacağı söyleniyor. Apple A14 Bionic işlemciyle güçlendirilecek iPhone 12 serisi 5G bağlantı desteğiyle piyasaya sürülecek.

https://www.ped30.com/2020/05/26/apple-cowen-sankar-335

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