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    iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir

    Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 12 serisinin lansmanı en az iki ay ertelenecek. Apple'ın yeni nesil telefonlarının ancak Kasım sonunda piyasaya sürülebileceği bildiriliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir
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    Cowen yatırım bankasının yeni tahminine göre, iPhone 12 serisinin lansmanı en az iki ay ertelenecek. Apple'ın yeni telefonlarını herkesin beklediği gibi Eylül ayında değil de ancak Kasım sonunda piyasaya sürebileceği bildiriliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor?"

    Aynı kaynaktan gelen önceki raporlar, devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle seri üretimin bir ay erteleneceğini bildiriyordu. Yeni rapor ikinci çeyrekte 35 milyon yeni iPhone üretileceğini, yani geçen yılın aynı dönemine göre %13'lük bir düşüş olacağını da öngörüyor.

    iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir
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    iPhone 12 fiyat tahminleri

    Daha önce giriş seviyesi 5.4 inç iPhone 12'nin 649 veya 699 dolar fiyat etiketi taşıyacağına yönelik bilgiler gelmişti. Benzer özelliklere sahip 6.1 inçlik iPhone 12 ise 749 ila 799 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak.

    Buna ek olarak 6.1 inç ekranlı iPhone 12 Pro'nun 999 dolar, 6.7 inç iPhone 12 Pro Max'in ise 1.099 dolar fiyatla çıkış yapacağı söyleniyor. Apple A14 Bionic işlemciyle güçlendirilecek iPhone 12 serisi 5G bağlantı desteğiyle piyasaya sürülecek.



    https://www.ped30.com/2020/05/26/apple-cowen-sankar-335 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mevzuderin (mustfaa mert) 1 sn.
    iPhone 5 den sonra kullanmadım nasip olmadı. Bu saatten sonra anca uzaktan bakicam gibi
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    fotifoti (foti ) 19 sn.
    Yetişir bence, bi iki haftaya virüs falan kalmaz arayı kapatırlar
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    alemburda34 22 sn.
    iphone 12 öncesi yeni vergiler gelir maşallah bizden iyi takip ediyorlar
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    Myhres7 (Yunus Bölük) 1 sa.
    Almayı cidden istiyorum ama maddi durum el vermiyor maalesef.Ülke şartlarında fiyatlar alınacak güçte değil maalesef
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Kaç yıllık marka hep lansmanlarla ürünlerini tanıttı korona virüs lansmanın ertelenmesinde rol oynamış olmalı
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