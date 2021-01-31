Lenovo bilgisayar pazarının lideri

Tam Boyutta Gör

Pandemi süreci nedeniyle bilgisayar sistemlerine ilgi artınca pek çok sektör beklemediği büyüme ile karşılaştı. Tablet satışlarının da dahil edildiği genel bilgisayar sistemleri pazarında Lenovo lider durumda.

Genel anlamda lider

Tabletleri de dahil ettiği son pazar analizini yayınlayan Canalys’e göre geçen yılın son çeyreğinde 28.8 milyon adet bilgisayar sistemi satan Lenovo liderliğini sürdürdü. Geçen yıla göre yüzde 40 artış elde edildi.

İlginizi Çekebilir

Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde

Ayrıca Bkz. "Disney'in bu yıl yayınlanacak 7 filmi ertelendi"

Apple ise iki kategorinin birleşmesiyle 26.4 milyon adet bilgisayar sattı ve yüzde 42 büyüdü. Özellikle iPad satışları bu dönemde etkili oldu. HP ise 19.3 milyon adet satışla üçüncü sıraya yerleşti. Samsung da 11.5 milyon adet bilgisayar satışı yaptı. Genel anlamda pazar ise 143 milyon satışla yüzde 35 arttı.

Tam Boyutta Gör

2020 yılı toplamına baktığımızda Lenovo’nun 87 milyon adet satış yaptığını görüyoruz. Apple 81.4 milyon adet satarken HP de 67.8 milyon sattı. Pazar genel anlamda yüzde 17 büyüdü. 2020 yılı genelinde satışları en çok arttıran tablet ve Chromebook modelleri oldu. 160 milyon adet tablet satılırken 30 milyon da Chromebook satıldı. Ülkemizde satışı pek olmasa da Chromebook pazarı giderek büyüyor.

Bu tablolarda tablet faktörü önemli bir etki yaptığı için dizüstü ve bilgisayar satışlarını net görmek mümkün olmuyor. Kaba bir hesapla 268 milyon bilgisayar satışı yapıldı diyebiliriz. Özellikle masa üstü tarafında önceki yıla göre düşüş yaşanmış. Dizüstü ve tablet satışlarının arttığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör

https://www.gizmochina.com/2021/01/29/lenovo-lead-pc-market-top-tablet-maker-apple/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.