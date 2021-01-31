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    Lenovo bilgisayar pazarının lideri

    Tabletlerin de dahil olduğu genel bilgisayar pazarı analizlerinde Lenovo geçen yılı lider kapadı. Apple ise iPad etkisiyle ikinci sıraya yükseldi. Pazar genel anlamda yükselişte.
    20 dk.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo bilgisayar pazarının lideri
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    Pandemi süreci nedeniyle bilgisayar sistemlerine ilgi artınca pek çok sektör beklemediği büyüme ile karşılaştı. Tablet satışlarının da dahil edildiği genel bilgisayar sistemleri pazarında Lenovo lider durumda.

    Genel anlamda lider

    Tabletleri de dahil ettiği son pazar analizini yayınlayan Canalys’e göre geçen yılın son çeyreğinde 28.8 milyon adet bilgisayar sistemi satan Lenovo liderliğini sürdürdü. Geçen yıla göre yüzde 40 artış elde edildi.

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    Apple ise iki kategorinin birleşmesiyle 26.4 milyon adet bilgisayar sattı ve yüzde 42 büyüdü. Özellikle iPad satışları bu dönemde etkili oldu. HP ise 19.3 milyon adet satışla üçüncü sıraya yerleşti. Samsung da 11.5 milyon adet bilgisayar satışı yaptı. Genel anlamda pazar ise 143 milyon satışla yüzde 35 arttı.

    Lenovo bilgisayar pazarının lideri
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    2020 yılı toplamına baktığımızda Lenovo’nun 87 milyon adet satış yaptığını görüyoruz. Apple 81.4 milyon adet satarken HP de 67.8 milyon sattı. Pazar genel anlamda yüzde 17 büyüdü. 2020 yılı genelinde satışları en çok arttıran tablet ve Chromebook modelleri oldu. 160 milyon adet tablet satılırken 30 milyon da Chromebook satıldı. Ülkemizde satışı pek olmasa da Chromebook pazarı giderek büyüyor.

    Bu tablolarda tablet faktörü önemli bir etki yaptığı için dizüstü ve bilgisayar satışlarını net görmek mümkün olmuyor. Kaba bir hesapla 268 milyon bilgisayar satışı yapıldı diyebiliriz. Özellikle masa üstü tarafında önceki yıla göre düşüş yaşanmış. Dizüstü ve tablet satışlarının arttığı görülüyor.

    Lenovo bilgisayar pazarının lideri
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    https://www.gizmochina.com/2021/01/29/lenovo-lead-pc-market-top-tablet-maker-apple/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    10 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    20 saat önce
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