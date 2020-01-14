Lenovo Ego akıllı saati tanıtıldı

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Giyilebilir cihaz pazarına iyiden iyiye ısınmaya başlayan Lenovo, Carme adındaki akıllı saat modelinden sonra biraz daha dış mekan şartlarına göre geliştirilmiş Ego adındaki modelini Hindistan pazarına sundu.

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Lenovo Ego özellikleri ve fiyatı

Lenovo Ego dış tasarım itibariyle biraz daha Casio G-Shock serisine benziyor. Sağlam plastikten imal edilen gövde 5 ATM seviyesine kadar su altında kullanmaya elverişli. Bununla birlikte sadece 45gr ağırlığında.

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Akıllı saat rakiplerinin aksine monokrom bir ekrana yer veriyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Sürekli aydınlatmadan ziyade atanmış tuşa basarak aydınlatma tercih edilmiş. Böylece tek şarj ile 20 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Nabız, uyku düzenleri, kalori, atılan adım gibi yaşam değerleri sensörler ile takip ediliyor.

Android ve iOS uyumlu olan akıllı saat gelen çağrı, mesaj, uygulama uyarıları gibi bildirimleri farklı titreşim şekilleri ile kullanıcıya iletiyor. 28$ civarında olan Lenovo Ego daha çok temel düzeyde akıllı saat arayanlara hitap ediyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/13/lenovo-ego-smartwatch-launched-for-rs-1999-28-specifications-and-features/

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