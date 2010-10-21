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Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sundu

Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sundu
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sundu
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Lenovo, all in one (hepsi bir arada) formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sunuyor. Lenovo'nun 19 inç boyutunda 1440*900 çözünürlük sunan paneline sahip olan ThinkCentre M70z, kullanıcılara 3.06GHz Intel Core i5-650, 3.06GHz Intel Core i3-540 ve 2.8GHz Intel Pentium G6950 işlemci modelleri arasından tercih imkanı sunuyor.

Sistem belleğinin maksimum 8GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarın depolama ihtiyacı için 250GB/320GB kapasiteli alternatifler bulunuyor. 2 mp kameraya yer verilen hepsi bir arada bilgisayarda DVD yazıcı, kart okuyucu, WiFi gibi bileşenlerin yanı sıra Windows 7 Professional işletim sistemine yer verilmiş. Lenovo'nun hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z, 1340$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sundu
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feneryol 8 yıl
batuist e katılıyorum...
laptop sevmeyen ama masaüstü sistemin de kablo karmaşasından bunalanlar için bence gayet mantıklı çözümler...
bu tarz sistemlerde aotom işlemci kullanılmadığı sürece internet ofis ve çok yüksek konf. istemeyen oyunlar için yeter de artar bile ve çok şık olmuş...
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Guest 8 yıl
gpu su nedir acaba ?
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vidoko 8 yıl
oyun ve yazılım tasasrım yapan için bence yaramaz z..aten çıkan ekrankartı baya kalın ..orta seviyede kullanıcılar için diyecm oda pahalı görünüyor adam letop alırım daha iyi der
..
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Batuist 8 yıl

vidoko

oyun ve yazılım tasasrım yapan için bence yaramaz z..aten çıkan ekrankartı baya kalın ..orta seviyede kullanıcılar için diyecm oda pahalı görünüyor adam letop alırım daha iyi der
..

yazılımcının zaten ne işi olur bunla?? naaptın sen!!!

oyun desen ekran kartını biraz daha iyi tutarlarsa evde çoluk çoluk varsa oynaması için derli toplu güzel bir alet olurdu.. kablo curcunası filan olmaz vs... yerini beğenmedin rahatlıkla al götür başka yere.. oldukça hoş cihazlar...
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Batuist 8 yıl
Hepsi bir arada formları özellikleri itibari ile gün geçtikçe daha da iyi oluyorlar.. kullanılan işlemciler ram miktarı vs. sürekli gelişiyorlar.. Yerden tasarruf etmesi çok daha derli toplu bir kullanım imkanı sunması ve benzeri çok sayıda avantaja sahipler.. zamanla kullanılan ekran kartlarında da iyileştirmeler yaparlarsa daha iyi olur..
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