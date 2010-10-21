Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sundu

Lenovo, all in one (hepsi bir arada) formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sunuyor. Lenovo'nun 19 inç boyutunda 1440*900 çözünürlük sunan paneline sahip olan ThinkCentre M70z, kullanıcılara 3.06GHz Intel Core i5-650, 3.06GHz Intel Core i3-540 ve 2.8GHz Intel Pentium G6950 işlemci modelleri arasından tercih imkanı sunuyor.
Sistem belleğinin maksimum 8GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarın depolama ihtiyacı için 250GB/320GB kapasiteli alternatifler bulunuyor. 2 mp kameraya yer verilen hepsi bir arada bilgisayarda DVD yazıcı, kart okuyucu, WiFi gibi bileşenlerin yanı sıra Windows 7 Professional işletim sistemine yer verilmiş. Lenovo'nun hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z, 1340$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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laptop sevmeyen ama masaüstü sistemin de kablo karmaşasından bunalanlar için bence gayet mantıklı çözümler...
bu tarz sistemlerde aotom işlemci kullanılmadığı sürece internet ofis ve çok yüksek konf. istemeyen oyunlar için yeter de artar bile ve çok şık olmuş...
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yazılımcının zaten ne işi olur bunla?? naaptın sen!!!
oyun desen ekran kartını biraz daha iyi tutarlarsa evde çoluk çoluk varsa oynaması için derli toplu güzel bir alet olurdu.. kablo curcunası filan olmaz vs... yerini beğenmedin rahatlıkla al götür başka yere.. oldukça hoş cihazlar...