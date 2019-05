Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sundu

Lenovo, all in one (hepsi bir arada) formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z'yi satışa sunuyor. Lenovo'nun 19 inç boyutunda 1440*900 çözünürlük sunan paneline sahip olan ThinkCentre M70z, kullanıcılara 3.06GHz Intel Core i5-650, 3.06GHz Intel Core i3-540 ve 2.8GHz Intel Pentium G6950 işlemci modelleri arasından tercih imkanı sunuyor.

Sistem belleğinin maksimum 8GB DDR3 olarak belirlendiği bilgisayarın depolama ihtiyacı için 250GB/320GB kapasiteli alternatifler bulunuyor. 2 mp kameraya yer verilen hepsi bir arada bilgisayarda DVD yazıcı, kart okuyucu, WiFi gibi bileşenlerin yanı sıra Windows 7 Professional işletim sistemine yer verilmiş. Lenovo'nun hepsi bir arada formundaki yeni bilgisayarı ThinkCentre M70z, 1340$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.