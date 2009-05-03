Lenovo IdeaPad Y550'ler satışa sunuldu

Lenovo en yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y550'i 6 farklı konfigürasyon seçeneği ile satışa sundu.15.6" boyutunda,1366*768 çözünürlüğünde geniş ekran,çift katmanlı dvd yazıcısı ve 6 hücreli bataryanın standart olarak bulunduğu ailenin en düşük modeli 2 GHz Intel Core 2 Duo işlemci,2 Gb Ram,250 Gb dahili hafıza ile kullanıcıya sunulurken, en gelişmiş modeli ise 2,53 Ghz Core 2 Duo işlemci,4 Gb Ram ve 500 Gb dahili hafıza ile geliyor.

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4 modelde Intel'in dahili grafik çözümü X4500 kullanılırken,en üst 2 modelde ise Nvidia'nın Geforce G105M GPUları kullanılmış.Yine Wi-Fi bütün modellerde standartken,Bluetooth V2.1 sadece en üst 2 modelde kullanıcıya sunulmuş.IdeaPad Y550'nin yurtdışı satış fiyatları ise konfigürasyonlara göre 669 dolar ile 1199 dolar arasında değişiyor.