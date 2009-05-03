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Lenovo IdeaPad Y550'ler satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
47,5b
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17
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Lenovo en yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y550'i 6 farklı konfigürasyon seçeneği ile satışa sundu.15.6" boyutunda,1366*768 çözünürlüğünde geniş ekran,çift katmanlı dvd yazıcısı ve 6 hücreli bataryanın standart olarak bulunduğu ailenin en düşük modeli 2 GHz Intel Core 2 Duo işlemci,2 Gb Ram,250 Gb dahili hafıza ile kullanıcıya sunulurken, en gelişmiş modeli ise 2,53 Ghz Core 2 Duo işlemci,4 Gb Ram ve 500 Gb dahili hafıza ile geliyor.

Lenovo IdeaPad Y550'ler satışa sunuldu
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4 modelde Intel'in dahili grafik çözümü X4500 kullanılırken,en üst 2 modelde ise Nvidia'nın Geforce G105M GPUları kullanılmış.Yine Wi-Fi bütün modellerde standartken,Bluetooth V2.1 sadece en üst 2 modelde kullanıcıya sunulmuş.IdeaPad Y550'nin yurtdışı satış fiyatları ise konfigürasyonlara göre 669 dolar ile 1199 dolar arasında değişiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben dün aldım sıfır y 550 4 gb ram 500 hd.çok güzel bi makina.3 boyutlu solid tasarım çalışıyo.daha ne olsun.ayrıca hiç ısınmada yok.hp olsaydı mangal yapardık üstünde bu programla.
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Musab 9 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar ben dün aldım sıfır y 550 4 gb ram 500 hd.çok güzel bi makina.3 boyutlu solid tasarım çalışıyo.daha ne olsun.ayrıca hiç ısınmada yok.hp olsaydı mangal yapardık üstünde bu programla.


notebook'un performansı nasıl ?
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DH Misafiri 9 yıl
ben dün aldım ekran kartım gforce gt 240 m
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TuVNeRa 9 yıl
Nasıl?
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DH Misafiri 9 yıl
ben dün aldım lenovo y 550 ekran kartı da gforce gt240 m ben çok memnunum nfs shift oyunu yükledim hiçbir sorun yok bence ekran kartı güzel
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@nano@ 10 yıl
özellikleri yarinde 669 dolar diyor yani ne bekliyorsunuz anlamadım mobile gtx280 mi bekliyorsunuz
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sertacaygun 10 yıl
Tipi güzel epey. Özellikler de güzel. Oyun haricinde tüm işlerinizi gayet iyi görür...
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Mnr980 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Tipi güzel epey. Özellikler de güzel. Oyun haricinde tüm işlerinizi gayet iyi görür...


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