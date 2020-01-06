Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı

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Lenovo, CES 2020 fuarı kapsamında en yeni oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Legion Y740S adlı model bir oyuncu dizüstü bilgisayarına göre son derece ince ve hafif bir yapıya sahip. Kalınlığı sadece 14.7 mm olan cihazın ağırlığı ise 1.9 kilogram. Ancak burada önemli bir nokta var.

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Dizüstü bilgisayar için harici ekran kartı kutusu | Lenovo Legion yenilikleri

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Dizüstü bilgisayarda harici ekran kartı yok. Şirket bunu Thunderbolt 3 arayüzü üzerinden bağlanan harici bir kutu şeklinde sunmuş. BoostStation olarak adlandırılan bu kutuya maksimum uzunluğu 320 mm olan ekran kartları takılabilliyor. Mesela, GeForce GTX 1660 Ti, Radeon RX 5700 XT veya GeForce RTX 2080 Super tercih edilebilir.

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Fiyat etiketi ve çıkış tarihi

BoostStation sıradan bir ekran kartı kutusu değil. Aynı zamanda üzerinde iki adet USB 3.0 Type-A, bir USB 2.0 ve bir tane de RJ-45 portu yer alıyor. Dizüstü bilgisayar Core i9'a kadar uzanan en son Intel işlemciler, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar PCIe arabirimli SSD seçenekleri ile konfigüre edilebilecek.

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Legion Y740S, 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Full HD veya 4K çözünürlük seçenekleri ile sunuluyor. Dizüstü bilgisayarda iki adet Thunderbolt 3 ve iki de USB 3.1 Gen 2 girişi mevcut. Lenovo Legion Y740S, Mayıs ayında 1.100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. BoostStation ise aynı tarihte 250 dolar karşılığında satın alınabilecek.

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