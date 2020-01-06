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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı

    Lenovo, oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayarını CES 2020'de sahneye çıkardı. Legion Y740S olarak adlandırılan model dünyanın en ince oyun odaklı dizüstü bilgisayarı iddiasıyla geliyor.
    2 hf.
    2,4b
    1
    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı
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    Lenovo, CES 2020 fuarı kapsamında en yeni oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Legion Y740S adlı model bir oyuncu dizüstü bilgisayarına göre son derece ince ve hafif bir yapıya sahip. Kalınlığı sadece 14.7 mm olan cihazın ağırlığı ise 1.9 kilogram. Ancak burada önemli bir nokta var.

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    Dizüstü bilgisayarda harici ekran kartı yok. Şirket bunu Thunderbolt 3 arayüzü üzerinden bağlanan harici bir kutu şeklinde sunmuş. BoostStation olarak adlandırılan bu kutuya maksimum uzunluğu 320 mm olan ekran kartları takılabilliyor. Mesela, GeForce GTX 1660 Ti, Radeon RX 5700 XT veya GeForce RTX 2080 Super tercih edilebilir.

    Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı
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    Fiyat etiketi ve çıkış tarihi

    BoostStation sıradan bir ekran kartı kutusu değil. Aynı zamanda üzerinde iki adet USB 3.0 Type-A, bir USB 2.0 ve bir tane de RJ-45 portu yer alıyor. Dizüstü bilgisayar Core i9'a kadar uzanan en son Intel işlemciler, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar PCIe arabirimli SSD seçenekleri ile konfigüre edilebilecek.

    Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı
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    Legion Y740S, 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Full HD veya 4K çözünürlük seçenekleri ile sunuluyor. Dizüstü bilgisayarda iki adet Thunderbolt 3 ve iki de USB 3.1 Gen 2 girişi mevcut. Lenovo Legion Y740S, Mayıs ayında 1.100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. BoostStation ise aynı tarihte 250 dolar karşılığında satın alınabilecek.



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    Kerim5100 2 hf.
    Ekran kartı olmayan oyuncu dizüstü bilgisayarı :D
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    Conqueror26 2 hf. en beğenilen
    Aslında güzel mantık. Eve gelince kutuyu bağla laptop ısınmadan istediğin oyunu oyna. Dışarı çıkınca hafif, ince, güçlü işlemciyle işlerini hallet. Dahili ekran kartıyla pil daha da uzun gidecek böylece.
    Aslında güzel mantık. Eve gelince kutuyu bağla laptop ısınmadan istediğin oyunu oyna. Dışarı çıkınca hafif, ince, güçlü işlemciyle işlerini hallet. Dahili ekran...
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Dizüstü ile masa üstünü birleştiren bir dahi tasarım. Çok beğendim. Masa üstünden vazgeçemeyen ama diz üstünün rahatlığını da arayan performans delileri için biçilmiş kaftan. Hiç düşünülmemiş bir model, bravo.
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    Conqueror26 2 hf. en beğenilen
    Aslında güzel mantık. Eve gelince kutuyu bağla laptop ısınmadan istediğin oyunu oyna. Dışarı çıkınca hafif, ince, güçlü işlemciyle işlerini hallet. Dahili ekran kartıyla pil daha da uzun gidecek böylece.
    Yanıtla +5
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    Kerim5100 2 hf.
    Ekran kartı olmayan oyuncu dizüstü bilgisayarı :D
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    smart1978 2 hf.
    Oyun dizustulerinde incelik oldu mu performansi dusecektir veya asiri isinacaktir. Pratikte sanki entegre grafik kartli bilgisayar seviyesine dusmekteler. Kagit ustunde o ekran karti vardir ama gercekte hayal kirikligi ..


    4K+ 3840x2400 ( 16:10 ) ekran orani ile en ideali sudur :
    dell.com/...
    windowscentral.com/...
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