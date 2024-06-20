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    Lenovo tam sekiz hoparlörlü yeni tabletini duyurdu

    Yeni Lenovo Tab Plus'ta Bluetooth hoparlör olarak da kullanılabilen dört tweeter ve dört woofer bulunuyor. Toplam sekiz hoparlör bu tableti oldukça ilgi çekici kılıyor.
    Lenovo tam sekiz hoparlörlü yeni tabletini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Lenovo'nun yeni 11,5 inç Tab Plus'ı her iki yanına bölünmüş dört tweeter ve dört woofer tarafından üretilen 26 W sese sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Lenovo, Tab Plus'ın ses özelliklerinden tam olarak yararlanmak için diğer cihazları kablosuz olarak tablete bağlama ve tableti bluetooth hoparlör olarak kullanma seçeneğini ekledi.

    Lenovo 8 hoparlörlü tabletiyle dikkat çekiyor

    8 GB RAM ve microSD kartla genişletilebilen 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş MediaTek Helio G99 sekiz çekirdekli işlemciyle destekleniyor. Ayrıca 8 MP ön ve arka kameralara sahip. Tablet Android 14 ile birlikte geliyor ve Lenovo, iki yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik yaması sözü veriyor.

    Tab Plus'ın 11,5 inç 90Hz 2K LCD ekranı sınıfının en iyisi olmaktan uzak olsa da 8.600mAh pilinin 12 saate kadar yayın yapmasını sağlayacağını iddia ediyor. Ek olarak 45W hızlı şarj ile pili 90 dakika içinde tamamen doldurabilir hale getiriyor.

    Arka taraftaki entegre açılır destek standı tabletin Bluetooth hoparlör olarak kullanılmasını kolaylaştırıyor. Ancak özel olarak dinlemeyi tercih edenler için Dolby ile 24 bit 96 kHz yüksek çözünürlüklü sesi destekleyen 3,5 milimetrelik bir kulaklık jakı da dahil edilmiş.

    Lenovo, yeni 11,5 inç Tab Plus'ın bugünden itibaren seçili küresel pazarlarda 289 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunacak. Tableti ve ayrı bir kablosuz hoparlörü yanında taşımaktan yorulanlar için cazip bir çözüm olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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