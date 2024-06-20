Lenovo tam sekiz hoparlörlü yeni tabletini duyurdu

Tam Boyutta Gör Lenovo'nun yeni 11,5 inç Tab Plus'ı her iki yanına bölünmüş dört tweeter ve dört woofer tarafından üretilen 26 W sese sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Lenovo, Tab Plus'ın ses özelliklerinden tam olarak yararlanmak için diğer cihazları kablosuz olarak tablete bağlama ve tableti bluetooth hoparlör olarak kullanma seçeneğini ekledi.

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8 GB RAM ve microSD kartla genişletilebilen 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş MediaTek Helio G99 sekiz çekirdekli işlemciyle destekleniyor. Ayrıca 8 MP ön ve arka kameralara sahip. Tablet Android 14 ile birlikte geliyor ve Lenovo, iki yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik yaması sözü veriyor.

Tab Plus'ın 11,5 inç 90Hz 2K LCD ekranı sınıfının en iyisi olmaktan uzak olsa da 8.600mAh pilinin 12 saate kadar yayın yapmasını sağlayacağını iddia ediyor. Ek olarak 45W hızlı şarj ile pili 90 dakika içinde tamamen doldurabilir hale getiriyor.

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Arka taraftaki entegre açılır destek standı tabletin Bluetooth hoparlör olarak kullanılmasını kolaylaştırıyor. Ancak özel olarak dinlemeyi tercih edenler için Dolby ile 24 bit 96 kHz yüksek çözünürlüklü sesi destekleyen 3,5 milimetrelik bir kulaklık jakı da dahil edilmiş.

Lenovo, yeni 11,5 inç Tab Plus'ın bugünden itibaren seçili küresel pazarlarda 289 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunacak. Tableti ve ayrı bir kablosuz hoparlörü yanında taşımaktan yorulanlar için cazip bir çözüm olabilir.

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