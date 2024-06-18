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    iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı

    iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in boyutları ve özellikleri nihayet ortaya çıktı. Yayınlanan görselde Pro/Max sürümünün kalınlığı aynı olsa da daha büyük görünüyor.
    iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 16 serisi cep telefonlarının bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenirken çok sayıda sızıntı bilgi paylaşılmaya başlandı. iPhone 16 serisinin dört modelinin detaylı boyut resimleri ilk kez ortaya çıkıyor.

    Apple iPhone 16 serisi sızıntı görselleri ortaya çıktı

    Bir önceki model olan iPhone 15 serisinin boyutlarıyla karşılaştırıldığında sızıntıdaki iPhone 16/Plus serisinin boyutunun temel olarak iPhone 15/Plus ile aynı olduğu ancak iPhone 16 Pro/Max serisinin yan boyutunun ise bir öncekine göre daha büyük olduğu görülebiliyor.

    Buna ek olarak, 3 Haziran'da Weibo'daki bir blog yazarı, Apple'ın iPhone 16/Pro serisinin dört modelinin ekran verilerini ve siyah kenarlık bilgilerini paylaşarak, temelde en son sızdırılan boyut tablosu verileriyle tutarlı görünen bir paylaşım yaptı. İşte detaylı karşılaştırma listesi:

    iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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