iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı

Apple iPhone 16 serisi sızıntı görselleri ortaya çıktı
Bir önceki model olan iPhone 15 serisinin boyutlarıyla karşılaştırıldığında sızıntıdaki iPhone 16/Plus serisinin boyutunun temel olarak iPhone 15/Plus ile aynı olduğu ancak iPhone 16 Pro/Max serisinin yan boyutunun ise bir öncekine göre daha büyük olduğu görülebiliyor.
Buna ek olarak, 3 Haziran'da Weibo'daki bir blog yazarı, Apple'ın iPhone 16/Pro serisinin dört modelinin ekran verilerini ve siyah kenarlık bilgilerini paylaşarak, temelde en son sızdırılan boyut tablosu verileriyle tutarlı görünen bir paylaşım yaptı. İşte detaylı karşılaştırma listesi:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.