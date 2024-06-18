Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 16 serisi cep telefonlarının bu sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenirken çok sayıda sızıntı bilgi paylaşılmaya başlandı. iPhone 16 serisinin dört modelinin detaylı boyut resimleri ilk kez ortaya çıkıyor.

Apple iPhone 16 serisi sızıntı görselleri ortaya çıktı

Bir önceki model olan iPhone 15 serisinin boyutlarıyla karşılaştırıldığında sızıntıdaki iPhone 16/Plus serisinin boyutunun temel olarak iPhone 15/Plus ile aynı olduğu ancak iPhone 16 Pro/Max serisinin yan boyutunun ise bir öncekine göre daha büyük olduğu görülebiliyor.

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Buna ek olarak, 3 Haziran'da Weibo'daki bir blog yazarı, Apple'ın iPhone 16/Pro serisinin dört modelinin ekran verilerini ve siyah kenarlık bilgilerini paylaşarak, temelde en son sızdırılan boyut tablosu verileriyle tutarlı görünen bir paylaşım yaptı. İşte detaylı karşılaştırma listesi:

Tam Boyutta Gör

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iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı