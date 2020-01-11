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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı

    Lenovo ThinkBook Plus modelinin kapak kısmında e-mürekkep ekran ile gelen bildirimler, mailler veya randevular kontrol edilebiliyor. Ayrıca Kindle kütüphanenizden kitap da okuyabiliyorsunuz.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı

    CES 2020 fuarında en çok öne çıkan konulardan birisi ikinci ekranlı veya katlanabilir ekranlı ürünlerdi. Pek çok firmanın katlanabilir ekranlı, çift ekranlı veya kızaklı ekranlı taşınabilir sistemleri görücüye çıktı. Lenovo da bu trendi es geçmedi.

    Lenovo ThinkBook Plus özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkBook Plus adıyla tanıtılan dizüstü modeli ikinci ekranı e-mürekkep teknolojisi ile donatmış. Aslında daha önce e-mürekkep ekranın klavye olarak kullanıldığı bir modeli de vardı ancak bu model farklı bir kullanım alanı seçmiş.

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    13.3 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan dizüstü modeli onuncu nesil Intel COre i7 işlemcilere kadar konfigüre edilebiliyor. 8GB/16GB RAM bellek yanında 256GB/512GB depolama seçenekleri sunulmuş.

    E-mürekkep ekrana gelecek olursak 10.8 inç boyutunda ve dokunmatik hassasiyete sahip. Dizüstünün kapağını kapattığınızda e-mürekkep ekran sizi karşılıyor.

    E-mürekkep ekranlar genelde monokrom renk ve enerji verimliliği odaklı olduğu için okumaya yönelik işlemlerde kullanılıyor. Yani video izleme, oyun oynama gibi hareketli ve aşırı tüketim yapan işlevlere kapalı.

    Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı
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    Lenovo ThinkBook Plus modeli de aynı amaca yönelik. Kullanıcı gelen bildirimlere bakmak, emailleri okumak, randevuları gözden geçirmek gibi işlemleri yapabiliyor. Kindle tuşuna bastığınızda ise Windows Kindle uygulaması açılarak kütüphaneniz erişime açılıyor. Ayrcaı resimlere bakmak, minik düzenlemeler veya ekran kalemi ile OneNote üzerinde not alabilmek mümkün.

    Lenovo muhtemelen bir dizüstü ve aynı zamanda bir e-kitap okuyucu almayı düşünen tüketicileri hedefliyor gibi ancak çok hafif Kindle cihazları yerine oldukça ağır sayılabilecek bir cihazı sürekli elde tutmak rahatsızlık oluşturabilir. Lenovo ThinkBook Plus modeli için 999$ başlangıç fiyatı konuşuluyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/lenovo-thinkbook-plus-e-ink-screen-hands-on/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç 1 hf.
    Kağıdın yerini alacak yani monitörle ekranla falan çok alakası yok.
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    ilkerinanç 1 hf.
    E-mürekkepin olayı nedir?Ne işe yarayacak şimdi OLEDLED veya miniLED gibi teknolojilerin yanında?
    3 Yanıt Yanıtla
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu ilkerinanç
    göz yormuyor. kitap okuma için ideal. amazon kindle örneğin.
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    kayamtky 1 hf. ilkerinanç
    Saatlerce kitap, dergi okurken gözü yormuyor, gerçek kağıt dan okuyormuş gibi hissiyat, az enerji harcıyor, diğer teknolojilerle kıyaslanmayacak kadar uzun pil ömrü.
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    interwap 1 hf. ilkerinanç
    eink ekranlar görüntüyü değiştirirken enerji harcıyorlar. Görüntü sabit durduğu sürece bir enerji harcama olmuyor. Ekran aydınlatmasını kullanırsanız enerji harcıyorlar. Ayrıca diğer ekranlara göre görüntüyü oluştururken bir ışık kaynağı kullanmadığından gözü çok çok daha az ışığa maruz bırakıyorlar.
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