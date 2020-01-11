Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı

CES 2020 fuarında en çok öne çıkan konulardan birisi ikinci ekranlı veya katlanabilir ekranlı ürünlerdi. Pek çok firmanın katlanabilir ekranlı, çift ekranlı veya kızaklı ekranlı taşınabilir sistemleri görücüye çıktı. Lenovo da bu trendi es geçmedi.

Lenovo ThinkBook Plus özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkBook Plus adıyla tanıtılan dizüstü modeli ikinci ekranı e-mürekkep teknolojisi ile donatmış. Aslında daha önce e-mürekkep ekranın klavye olarak kullanıldığı bir modeli de vardı ancak bu model farklı bir kullanım alanı seçmiş.

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13.3 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan dizüstü modeli onuncu nesil Intel COre i7 işlemcilere kadar konfigüre edilebiliyor. 8GB/16GB RAM bellek yanında 256GB/512GB depolama seçenekleri sunulmuş.

E-mürekkep ekrana gelecek olursak 10.8 inç boyutunda ve dokunmatik hassasiyete sahip. Dizüstünün kapağını kapattığınızda e-mürekkep ekran sizi karşılıyor.

E-mürekkep ekranlar genelde monokrom renk ve enerji verimliliği odaklı olduğu için okumaya yönelik işlemlerde kullanılıyor. Yani video izleme, oyun oynama gibi hareketli ve aşırı tüketim yapan işlevlere kapalı.

Tam Boyutta Gör

Lenovo ThinkBook Plus modeli de aynı amaca yönelik. Kullanıcı gelen bildirimlere bakmak, emailleri okumak, randevuları gözden geçirmek gibi işlemleri yapabiliyor. Kindle tuşuna bastığınızda ise Windows Kindle uygulaması açılarak kütüphaneniz erişime açılıyor. Ayrcaı resimlere bakmak, minik düzenlemeler veya ekran kalemi ile OneNote üzerinde not alabilmek mümkün.

Lenovo muhtemelen bir dizüstü ve aynı zamanda bir e-kitap okuyucu almayı düşünen tüketicileri hedefliyor gibi ancak çok hafif Kindle cihazları yerine oldukça ağır sayılabilecek bir cihazı sürekli elde tutmak rahatsızlık oluşturabilir. Lenovo ThinkBook Plus modeli için 999$ başlangıç fiyatı konuşuluyor.

https://www.engadget.com/2020/01/06/lenovo-thinkbook-plus-e-ink-screen-hands-on/

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