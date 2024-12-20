Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını yakında tanıtabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo geçen yıl yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar konseptini göstermişti. Görünüşe göre bu konsept gerçeğe dönüşmek üzere.

CES 2025'te tanıtılabilir

Evan Blass isimli sızıntı kaynağı, altıncı nesil Lenovo ThinkBook Plus olarak belirttiği yuvarlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayarın görüntülerini paylaşarak bilgisarın Ocak ayındaki CES 2025 fuarında tanıtılacağını iddia etti.

Lenovo ThinkPad T14s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün önce eklendi

Ekranı yukarı doğru açılarak genişleyebilen bilgisayar, 2023'te tanıtılan konsepte oldukça benziyor. Uzayabilen ekranıyla laptop, çoklu görevler için ideal bir kullanım senaryosu oluşturabiliyor.

Bilgisayarın özellikleriyle ilgili şuan için elimizde bir bilgi bulunmuyor, ancak tanıtım gerçekleşirse, fuardaki en ilginç ve dikkat çekici ürünlerden biri olacağı kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.