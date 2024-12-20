Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını yakında tanıtabilir

CES 2025'te tanıtılabilir
Evan Blass isimli sızıntı kaynağı, altıncı nesil Lenovo ThinkBook Plus olarak belirttiği yuvarlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayarın görüntülerini paylaşarak bilgisarın Ocak ayındaki CES 2025 fuarında tanıtılacağını iddia etti.
Ekranı yukarı doğru açılarak genişleyebilen bilgisayar, 2023'te tanıtılan konsepte oldukça benziyor. Uzayabilen ekranıyla laptop, çoklu görevler için ideal bir kullanım senaryosu oluşturabiliyor.
Bilgisayarın özellikleriyle ilgili şuan için elimizde bir bilgi bulunmuyor, ancak tanıtım gerçekleşirse, fuardaki en ilginç ve dikkat çekici ürünlerden biri olacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Güzel olmuş...