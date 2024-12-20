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    Anlık Bildirim

    Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını yakında tanıtabilir

    Lenovo geçen yıl yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar konseptini göstermişti. Bu konsept yakında gerçeğe dönüşebilir.              
    Lenovo, yuvarlanabilir ekranlı bilgisayarını yakında tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    Lenovo geçen yıl yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar konseptini göstermişti. Görünüşe göre bu konsept gerçeğe dönüşmek üzere. 

    CES 2025'te tanıtılabilir

    Evan Blass isimli sızıntı kaynağı, altıncı nesil Lenovo ThinkBook Plus olarak belirttiği yuvarlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayarın görüntülerini paylaşarak bilgisarın Ocak ayındaki CES 2025 fuarında tanıtılacağını iddia etti.

    Ekranı yukarı doğru açılarak genişleyebilen bilgisayar, 2023'te tanıtılan konsepte oldukça benziyor. Uzayabilen ekranıyla laptop, çoklu görevler için ideal bir kullanım senaryosu oluşturabiliyor.

    Bilgisayarın özellikleriyle ilgili şuan için elimizde bir bilgi bulunmuyor, ancak tanıtım gerçekleşirse, fuardaki en ilginç ve dikkat çekici ürünlerden biri olacağı kesin.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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