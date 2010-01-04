Lenovo ThinkPad Edge serisi ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesini tanıttı

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7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek CES 2010 fuarının hareketli standlarından birisi de Lenovo'ya ait olacak. Firma fuar esnasında tanıtmayı planladığı dizüstü bilgisayarlar için merak edilen detayları açıklamayı sürdürüyor. ThinkPad Edge serisi ile ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar sınıfında yeni modeller sunmaya hazırlanan Lenovo, modeline göre hem AMD hem de Intel platformlarını kullanacak.

Lenovo'nun lanse edeceği yeni modellerden Edge 13, 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç LED backlit ekranla geliyor. 4GB bellek ve 500GB'a kadar (veya 320GB kapasiteli 7200 devir/dakika) sabit disk seçeneği ile sunulacak Edge 13, AMD'nin Athlon veya Turion işlemcileri ya da Intel'in düşük güç tüketimli Core 2 ULV serisi işlemcileriyle konfigüre edilebilecek.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, tercihe bağlı seçenek olarak GPS, entegre internet kamerası ve 4 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Edge 13, Windows 7 işletim sistemiyle birlikte 549$ başlangıç fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak. Daha büyük ekran boyutuna sahip Edge 14 ve Edge 15 modelleri için planlanan lansman takvimi ise ikinci çeyrek.