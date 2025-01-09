Lenovo ultra geniş ekrana sahip iki oyun monitörü modelini tanıttı

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Lenovo, CES 2025 kapsamında yüksek performanslı oyuncu monitörleri olan Legion Pro 34WD-10 ve Legion R34w-30 modellerini tanıttı. Bu monitörler, hem rekabetçi oyuncuların hem de çoklu görevlerle uğraşan profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Legion Pro 34WD-10 modeli, 34 inç büyüklüğünde, WQHD PureSight OLED ekranıyla etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. 800R kavisli yapıya sahip olan bu ekran, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresiyle akıcı bir performans sağlıyor. Delta E<2 renk doğruluğu, 98,5% DCI-P3 ve 99% sRGB renk gamut desteğiyle renkler oldukça canlı ve net bir şekilde görüntüleniyor. Monitör, bir USB-C kablo çözümü ile 140W güç teslimatı sunarken, üç USB-A portu, iki USB-C portu ve 2.5G RJ45 Ethernet geçiş desteği gibi bağlantı seçeneklerine sahip. AI destekli Anti-Burn-in algoritması, ekran yanıklarını önlemeye yardımcı olurken, kullanıcı algılama özelliği, kullanılmadığında ekranı uyku moduna alarak enerji tasarrufu sağlıyor. Üretkenlik için Lenovo TrueSplit ile üç sanal monitör oluşturma imkânı sunulurken, yerleşik KVM anahtarı cihazlar arasında kolay geçiş sağlıyor. Oyuncular için özelleştirilebilir oyun modları, Dark Boost özelliği ve hassas nişan almayı kolaylaştıran Crosshair Magnifier gibi ek işlevler bulunuyor.

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Lenovo Legion R34w-30 modeli ise 34 inç UWQHD ekranı ve 1500R kavisli yapısıyla geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. 21:9 en-boy oranına sahip ekran, 180Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresi ile hızlı aksiyonlar için uygun bir deneyim sağlıyor. 99% sRGB ve 90% DCI-P3 renk gamı desteği ile görüntüler hem canlı hem de gerçeğe yakın şekilde sunuluyor. Çift HDMI 2.1 portu ve bir DP 1.4 portu sayesinde video kaynakları arasında kolayca geçiş yapılabiliyor, bu da monitörü hem oyun oynayanlar hem de çoklu görevler üzerinde çalışanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Lenovo’nun CES 2025 etkinliği kapsamında tanıttığı diğer ürünler arasında Legion Tab (2025) ve Legion Go oyuncu tabletleri de bulunuyor. Amiral gemisi olarak konumlandırılan Legion Tab (2025), 8,8 inç büyüklüğünde, 165Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunuyor. Bu depolama alanı, 1TB'a kadar genişletilebiliyor. Ayrıca, 6.550 mAh kapasiteli bataryası ve 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım mümkün kılınıyor.

Monitörlerin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Lenovo, oyuncu ekipmanlarındaki yenilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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