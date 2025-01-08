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    Windows 10 kullanıcılarının dikkatine: Uzmanlar güncelleme konusunda uyarıyor!

    Bilgisayar dünyasının en popüler işletim sistemi Windows, Windows’un en çok kullanılan sürümü ise Windows 10’dur. Ancak yakın zamanda bu istatistik değişmek zorunda kalabilir.

    Uzmanlar Windows 10 kullanıcılarını güncelleme konusunda uyarıyor

    Windows 10’un destek süresinin bu yılın ekim ayında sona ereceği açıklaması, güvenlik uzmanları tarafından ciddi bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Microsoft'un Windows 11’e geçişi teşvik etmek için harcadığı çabalara rağmen, kullanıcıların yalnızca yaklaşık %30’u 2021’den bu yana yeni sürüme geçiş yaptı. Geriye kalan büyük çoğunluk, ya güvenlik güncellemelerini ücret karşılığında almayı kabul etmek ya da destek almadan devam etmeyi göze almak durumunda. Bunun yanı sıra, birçok Windows 10 cihazı, Windows 11’in yüksek donanım gereksinimlerini karşılayamadığı için yükseltme yapamıyor.

    ESET'ten güvenlik uzmanı Thorsten Urbanski, Windows 10 desteğinin sona ermesinin milyonlarca cihazı siber saldırılar ve güvenlik açıkları karşısında savunmasız hale getirebileceği konusunda uyarıyor. Ücretsiz güvenlik güncellemelerinin sona ermesi, hem bireysel hem de kurumsal sistemleri ciddi risklerle karşı karşıya bırakabilir.

    Windows 10, onuncu yılını doldurmaya yaklaşırken hâlâ en çok kullanılan Windows işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Almanya’da ESET’in tahminlerine göre, yaklaşık 32 milyon cihaz (%65) Windows 10 kullanıyor. StatCounter’ın küresel verileri de bu tabloyu destekler nitelikte. Aralık 2024 itibarıyla Windows 10, Windows cihazlarının %62’sinde kullanılıyor. Buna karşın, Windows 11’in payı yalnızca %34’e ulaşmış durumda. İlginç bir şekilde, Windows 10’un kullanıcı oranı son aylarda artış gösterdi. Oyun severler arasında ise Windows 11 biraz daha popüler olsa da, Steam’in son anketi, oyuncuların %42’sinin hâlâ Windows 10 kullandığını ortaya koyuyor.

    Windows 10 desteğinin sona ermesi yalnızca güvenlik sorunlarıyla sınırlı kalmayabilir. ESET, bu durumun yazılım ve donanım uyumluluğu sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Zamanında yükseltme yapmayan kuruluşlar, siber güvenlik düzenlemelerini ihlal etme riskiyle karşılaşabilir ve bu da durumun ciddiyetini artırabilir.

    Windows 11’in katı donanım gereksinimleri, düşük benimsenme oranının başlıca nedeni olarak görülüyor. Microsoft, bu standartları gevşetmeye yönelik bir plan olmadığını açıkça ifade etti. Şirket, tüm Windows 11 cihazlarında TPM 2.0 güvenlik yongasının bulunmasını şart koşuyor. Bu da eski işlemcilere sahip milyonlarca sistemi dışarıda bırakıyor. Hatta, Windows 11’e uygun cihazlarda bile, Microsoft’un güncelleme yönlendirmelerine tıklandığında çeşitli sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

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