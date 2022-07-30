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    Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022'nin bazı detayları ortaya çıktı

    Lenovo, Xiaoxin Pad Pro 2022adlı yeni bir tableti piyasaya sürmeye hazırlanırken cihazın bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Ayrıca 3C sertifikasından geçen tablet, 68W hızlı şarj desteğiyle gelecek.
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    Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022'nin bazı detayları ortaya çıktı
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    Lenovo'nun Xiaoxin markası altında yeni bir tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 adlı cihaz, 3C sertifikasından geçti ve bazı teknik özellikleri bu sayede ortaya çıkmış oldu. Ayrıca bazı özellikleri de Weibo'da sızdırıldı.

    Ağustos'ta tanıtılabilir

    Lenovo'un yaklaşan tableti, ortaya çıkan bilgilere göre 68W hızlı şarj desteği ile birlikte 8.200mAh bataryaya sahip olacak. Xiaoxin Pad Pro 2021 ile kıyaslandığında 20W hızlı şarj yükseltilecek olsa da 8.600mAh bataryada küçülmeye gidilecek.

    Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak Xiaoxin Pad Pro 2022'nin sızdırılan ekran özelliklerine bakıldığında yüksek yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Ayrıca OLED ekranın 2K çözünürlükte olacağı düşünülüyor.

    Xiaoxin Pad Pro 2022 haricinde bir Lenovo tableti daha 3C sertifikasından geçti. Bu tabletin henüz adı bilinmemekle beraber MediaTek Xunkun 1300T yonga setinden güç alması ve 30W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

    Lenovo'nun Xiaoxin Pad Pro 2022 ve diğer tableti ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi bulunmuyor ancak şirkete yakın kaynaklar, tabletlerin Ağustos ayında resmiyet kazanabileceğini söylüyorlar.

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