Huawei MatePad Pro 11 (2022) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı



Huawei MatePad Pro 11 (2022), beklendiği üzere 27 Temmuz’da Çin’de düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. MatePad Pro 11’in halefi, sadece 5.9mm inceliğinde ve 449 g ağırlığında. Huawei’nin söylediğine göre 11 inç boyutunda tabletler arasında en incesi ve en hafif olanı.

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Dünyanın en ince ve hafif 11 inç tableti

Huawei MatePad Pro 11 inç, 2560 x 1600 piksel (274ppi, 16:10) çözünürlüğe çıkabilen 120Hz ekran OLED ekrana sahip. TÜV Rheinland’in yeni Full Care Display 3.0 sertifikasını alan ilk tablet olma özelliğini taşıyan MatePad Pro 11 (2022), 5nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 888 ve 7nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 870 işlemci seçenekleriyle geliyor. İşlemciyi serin tutmak için 3D grafen ve buhar odası kullanılmış.

128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneğine sahipsiniz. Bellek tarafında iki seçeneğiniz (8GB ve 12GB RAM) var. 2 adet tweeter, 4 adet subwoofer olmak üzere 6 hoparlörlerden ses çıkışı sağlayan tablet, 8300 mAh bataryadan güç alıyor. Huawei’nin söylediğine göre tek şarjla 11.5 saat video izlenebiliyor. Pil, Huawei’nin 66w SuperCharge’ını destekliyor ancak Snapdragon 870 işlemcili model, 40w SuperCharge'ı destekliyor.

Aşınmalara dayanıklı ve parmak izi tutmayan arka yüz

Arkada 13MP ana (f/1.8 diyafram, otomatik odaklama), 8MP ultra geniş (f/2.2, sabit odak) kamera, önde 16MP kamera taşıyan 11 inç MatePad Pro (2022), kullanımdan kaynaklı aşınmaya karşı dayanıklılığı artıran ve parmak izi tutmayan buzlu bir arka yüzeye sahip.

Tabletin aksesuarlarından bahsetmek gerekirse, MatePad Pro 11” daha iyi kavrama ve daha yumuşak yazma deneyimi sunduğu belirtilen Huawei M-Pencil ile geliyor. Kalemi kılıfın arka özel bölmesine yerleştirebiliyorsunuz. 1.5mm tuş aralığına sahip, PC’deki gibi yazma deneyimi sunan yeni akıllı manyetik klavye bir diğer aksesuar. Klavye, çıkarılabiliyor. Standlı kılıf, tableti farklı görüş açılarında (120 derece - 165 derece) ayarlamanızı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Pahalı model, aksesuarlarıyla birlikte geliyor

Huawei’nin en yeni işletim sistemi HarmonyOS 3 ile gelen tablet, iki farklı modelle geliyor. 8GB/128GB modelin fiyatı 490 dolar, M-Pencil ve klavyeyle gelen 12GB/512GB modelin fiyatı 1140 dolar ancak 512GB modelin belirli pazarlarda satışa sunulacağı belirtildi.

Huawei MatePad Pro 11 (2022) özellikleri

Ekran: 11 inç, 2560x1600, 120Hz, OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 / Snapdragon 870

Bellek: 8GB / 12GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)

Ön kamera: 16MP (f/2.2)

Batarya: 8300 mAh (40w SuperCharge / 66w SuperCharge)

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 6 adet

İşletim sistemi: HarmonyOS 3

Boyut: 160.38 x 249.23 x 5.9 mm

Ağırlık: 449 g

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